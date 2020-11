“Me gusta abrir puertas para que aparezca una idea o una emoción”

Durante una entrevista íntima con este multimedio, el psicoanalista, actor y escritor Gabriel Rolón presentó su más reciente obra literaria titulada El duelo (Cuando el dolor se hace carne). También, nos invita a vivir Pasión, el show online donde se explayará, junto al público, sobre los temas que nos movilizan.

La cita obligada será el 27 del corriente, a las 22, cuyos tickets pueden adquirirse a través de Plateanet.

—Hace 15 años escribiste una obra, continuaron tantas otras y ahora estrenás El duelo, ¿cuál es el tuyo?

—Es un tiempo de pérdidas para todos. La humanidad está en duelo y no soy la excepción. Perdí abrazos, encuentros y la cercanía a la gente amada que la pasó mal por cuestiones de salud. Además, estrenaríamos El lado B del amor pero llegó el aislamiento y allí está el deseo que quedó trunco. Así es la vida, un lugar sin demasiado sentido donde el azar juega sus cartas y debemos tener la entereza de reponernos de las pérdidas para volver a encarar la construcción de un destino donde se jueguen nuestros sueños.

—¿Qué te llevó a elegir esta temática para el libro?

—Desde hace mucho doy charlas en los teatros. El público me hace preguntas e intento pensar junto a la gente acerca de los temas que me proponen. Esta vez quise que fuera diferente. Quise plantear sus obsesiones, miedos, y preguntas. En definitiva, las pasiones. Por eso desfilarán cuestiones como el amor, la sexualidad, las pérdidas, los miedos o la muerte. Además habrá música porque me acompañarán Nacho Abad y Pato Villarejo que, con su arte, van a ir amueblando mi relato.

—¿De qué manera te preparás para el streaming?

—Con algo de nervios y estudiando mucho. Como siempre, antes de cada función, me refugio en la lectura y la música. Pienso que algo que leí a último momento puede convertirse en un disparador para abordar los temas de modo distinto al que lo hice hasta ahora. Me gusta abrir las puertas para que aparezca una idea o una emoción que ni el público ni yo teníamos antes de la función. Si eso ocurre, creo que ambos seremos felices.