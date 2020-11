Santiago Artemis: “Mi nueva colección va a salir en diciembre”

Nació en Ushuaia, literalmente en el fin del mundo. Era un adolescente cuando supo que quería ser diseñador y desde entonces, con un objetivo claro, Santiago Artemis no paró hasta lograrlo. Vino a Buenos Aires para estudiar diseño y una conjunción entre talento, carisma y perseverancia, lo catapultaron a la fama internacional.

Elegante, pero de espíritu sensible y humilde, conquistó a todos los televidentes del otro lado de la pantalla en Corte y Confección. Y en plena pandemia hizo honor de su perseverancia y actitud de trabajador incansable para seguir dándole forma a nuevas ideas. Así fue que, entre televisión y talleres virtuales, inauguró su canal de YouTube e ideó una colección que veremos próximamente en un desfile con protocolos pero tan fashion y glamoroso como nos tiene acostumbrados.

En diálogo con diario Hoy, Artemis habló de su cuarentena, del trabajo y los proyectos y adelantó algo de todo lo que conoceremos en el mes de diciembre.

—Tuviste una cuarentena bastante particular porque te encontró trabajando en Corte y confección, un ciclo muy exitoso, que llegó a su fin al menos por esta temporada, ¿cómo lo viviste y cómo lo estás viviendo ahora?

—Tuve una cuarentena bastante interesante en Corte y Confección, fue un ciclo bastante hermoso y exitoso. Lo viví con mucha alegría porque la experiencia del programa fue fantástica, ya que aprendí mucho de televisión y de conducta respecto a la televisión. Pero en lo personal también con mucha tristeza porque falleció mi abuela y un amigo, él de Covid-19 en Alemania así que eso fue muy doloroso.

—Recientemente presentaste tu nuevo canal de Youtube, donde prometiste hablar de moda, hacer entrevistas y descontextualizarte a fin de mostrar un nuevo lado tuyo, ¿cómo surgió esta idea y por qué?

—Sí, estoy muy contento y muy feliz. Va a haber modas, charlas y más. Estamos grabando los nuevos episodios y estoy re contento, no puedo esperar a que vean el próximo. Hace rato que quería tener un canal de YouTube y fue un reto hermoso. Estamos trabajándolo de a poco porque considero que las cosas van de forma paulatina, pero estoy muy feliz y entusiasmado.

—¿Qué nos podés adelantar sobre las temáticas e invitados de los próximos capítulos, entregas? ¿Y cada cuánto van a salir?

—Va a haber invitados, pero más que nada los próximos episodios van a ser sobre mí: experiencias de moda, historias de mi vida, cómo vestirse... Más enfocado en moda, pero por supuesto van a venir nuevos invitados, ya tengo varios nombres de invitados famosos, divertidos, pero no puedo adelantar nada.

—En el primer capítulo dijiste algo así de que no te gusta que digan que sos famoso porque “la fama se va muy rápido si no hay sustento”, vos estudiaste, laburaste, tenés recorrido y oficio, ¿alguna vez imaginaste saltar de Ushuaia al mundo?

—Claro, la fama no se sostiene si no hay un servicio. Si cantás, hacés ropa o lo que sea brindás un servicio, pero ser famoso por ser famoso no dura, no tiene coherencia. Yo de hecho nunca quise ser famoso, es una consecuencia de mi carrera, de mi trabajo.

—Estás trabajando en una nueva colección, By Artemis, que se presentará en diciembre, ¿qué nos podés adelantar? ¿Cómo fue crear en tiempos de pandemia? ¿Y cómo va a ser esa presentación virtual?

—Sí, mi nueva colección va a salir el próximo mes, en diciembre y por primera vez va a ser para hombres y mujeres. Estoy muy contento. Y no puedo adelantar demasiado, pero sí puedo decir que va a ser en vivo, en televisión, y que no tengo duda de que van a amar esta colección.

—Estuviste brindando cursos online, ¿de qué van? ¿Cómo lo viviste como docente?

Mis cursos fueron una de las cosas más lindas de la cuarentena. La pasé muy bien, fui muy feliz. Ahora arranca el segundo ciclo y estoy muy emocionado. No puedo pedir más. Fue una de las cosas más lindas poder dar clases, ver feliz a la gente... Es algo que no puedo explicar la felicidad que tengo. La cantidad de gente que se inscribió, los papás felices... Estoy muy contento.

—¿Qué planes tenés para el año próximo que nos puedas adelantar?

—Para el próximo año tengo viajes, desfiles, nuevos shows, moda, viajes y televisión. Así que feliz y entusiasmado por lo que se viene.

Entre cursos y TV

A través de sus cursos, Santiago Artemis apuesta a enseñar y explicar todo lo que ha aprendido a lo largo de sus diez años de trayectoria acerca de historia de la moda y el arte, el cine, la cultura pop e industria de indumentaria

PASARELA, LIBROS Y REDES SOCIALES

Convencido de que la fama no se sostiene si no hay un servicio, Santiago es un trabajador incansable. En lo que refiere a la moda logró vestir a grandes nacionales e internacionales. Pero también escribió un libro llamado El chico del fin del mundo. Todo lo que hice para ser yo. Además, hizo No hay tiempo para la vergüenza, un documental en Netflix