Mariano Caprarola: “Jorge Guinzburg me puso en una revista y en las grandes ligas”

Debutando como vedetto, el productor de moda y asesor de imagen Mariano Caprarola dialogó con diario Hoy en Mar del Plata sobre su debut en Celebrando la revista, que, junto a Sergio Gonal, Carna y gran elenco, se presenta diariamente en el teatro Corrientes de La Feliz.

—¿Qué es esta locura?

—Esta locura es una locura maravillosa, estar en la compañía de Lorena Liggi y Leandro Angelo, con unos compañeros maravillosos que me dan la seguridad de hasta ponerme como Dios me trajo al mundo en un escenario.

—¿No te da miedo?

—No, me animo por la gran puesta de luces que hay, y es de la única manera que me podría poner como Dios me trajo al mundo, con una gran puesta de luces.

—¿Nos podés dar detalles de la propuesta?

—Es una revista de una compañía con premios Estrella de Mar todos los años, donde pone todas las cartas en la mesa, no se guarda nada, haciendo que el artista se sienta cómodo.

—¿Cómo coordinás con todo lo demás que hacés en la temporada?

—Es muy difícil. Pero soy una persona gánica, me da ganas siempre todo, entonces eso me hace llegar cansado pero feliz, “no seré feliz pero tengo marido”, como decía Linda Peretz.

—Tres meses en Mar del Plata…

—Sí, tres meses acá, en el teatro Corrientes a las 22:15, un teatro emblemático de Mar del Plata, con la dirección de Lorena y con Leandro también. Ellos son maravillosos.

—¿Qué recuerdos tenés de la revista?

—El último recuerdo que tengo es el de Jorge Guinzburg, que me puso en una revista, en grandes ligas, con tres funciones diarias a sala llena en Carlos Paz, en el Teatro Candilejas. Y como empresario el querido Daniel Comba, que se lo llevó el Covid y me emociona mucho esto, voy a estar homenajeándolo a él.