Mariela Ivanier: “Lo único que nos une a todas es que somos mujeres”

El arte está en casa, de Mariela Ivanier, recientemente editado por Editorial Planeta, propone un reflexivo recorrido sobre el vínculo del arte y nuestra vida. Dialogando con 141 mujeres dedicadas a diferentes profesiones, la autora logra conjugar en un libro único, experiencias y sensaciones. Con ella habló diario Hoy para saber más detalles del trabajo.

—¿Cómo estás recibiendo el feedback con el lanzamiento de libro, las primeras ideas o lo que te están compartiendo?

—Mirá, son muchas porque al participar 141 mujeres con sus testimonios, tan solo al encontrarse con cada ejemplar en donde forman parte, ya me comparten sus ideas. La verdad que por suerte fue muy bueno, muy sensible y muy lindo. Con mucho agradecimiento porque el libro, como creo que sabés, se suscitó durante la pandemia, por lo menos la producción del mismo. Entonces fue un momento muy especial en donde todos estábamos un poco con la que carne viva.

—¿Cómo se te ocurrió en ese momento en particular reunir estas voces?

—Para serte muy franca no fue ese el camino o la manera por la cual se llegó al libro. Yo firmé contrato con la editorial con una idea alrededor o parecida a lo que fue el libro. Y lo que sucedió fue completamente inesperado o imposible de imaginar. De modo que de hecho al principio con la editora Gaby Comte lo que habíamos planificado era charlar con alrededor de 30 mujeres sobre un tema bastante parecido al que estamos hablando, pero en la pandemia cada uno reaccionó del modo en que pudo. Yo me puse muy activa e hicimos desde mi oficina muchos zooms e incluso un espectáculo por streaming. Entonces a medida que iban pasando los días o las semanas yo iba agregando mujeres. Y mi editora se iba desesperando. En un momento me decía Bueno basta, basta, voy a renunciar, porque no es lo mismo hacer un libro con 30 testimonios que hacerlo con el quíntuple.

—¿Cómo fuiste armando en tu cabeza todo?

—Una de las cosas que me interesa del libro es la diversidad, porque justamente si bien lo único que nos une a todas es que somos mujeres, después tenés artistas plásticas, galeristas, curadoras, cocineras, fotógrafas, diseñadoras hablando desde el punto de vista de la de la profesión o de la actividad. Y a mí lo que me interesaba, justamente, era encontrar ese punto de quiebre en donde teníamos muchas cosas en común y muchas cosas que nunca se van a encontrar. Es eso lo que hace mejor al libro, bueno yo lo siento exquisito.