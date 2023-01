¿Resurge el romance de Wanda con L-Gante?

Ha corrido mucha agua bajo el puente y todo indica que seguirá corriendo. Porque las idas y venidas, los rumores, las confirmaciones y las desmentidas, los besos y los desplantes entre Wanda y L-Gante parecen no tener fin.

Fue uno de los romances más mediáticos del año pasado y seguramente en este 2023 que recién comienza seguirá siéndolo.

Hacía varias semanas que ambos no tenían algún intercambio o cruce, ya sea personal o en las redes, allí donde cada uno cosecha millones de seguidores. Eso, hasta ayer.

Sucede que ella acompañó con una sugerente acotación una de sus publicaciones de Instagram y él, ni lerdo ni perezoso, le respondió. Así las cosas, Wanda compartió una foto con el flamante cambio de look que porta desde hace poquísimos días.

Le dijo adiós al rubio, que la caracterizó desde siempre, para elegir un tono morocho que sorprendió a propios y extraños.

Una canción de Wisin & Yandel y Rosalía musicalizaba la imagen y la mediática escribió: “¿Qué hacemos con esta morocha? ¿Digo con este morocho? ¿Se queda? ¿O se va?”.

A los pocos minutos, la publicación ya tenía miles de comentarios, pero el que más llamó la atención fue el del cantante y trapero. “Decile que se quede”, replicó. Obviamente la cosa no terminó allí, porque la exblonda recogió rápido el guante y retrucó: “Me quedo, me quedo, me quedé”.

La respuesta de Wanda esconde también un misterio, además de un guiño inocultable al músico. Es sabido que la mujer tendría que estar en estos días en tierras turcas para el comienzo del ciclo lectivo de sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto (de su relación con Maxi López), Francesca e Isabella (fruto de su vínculo con Mauro Icardi).

Cabe recordar que se separó de este último hace apenas meses, luego de incontables idas y vueltas. Por ello, la pregunta puede interpretarse como una referencia a que pasará algunos días más en el país y, quizás, ¿a un posible reencuentro con el muchacho?

Durante las últimas semanas del 2022 se dieron a conocer fotografías que dejaban poco lugar a la duda: Wanda y Elián Valenzuela a los besos, caricias y abrazos en un auto, después de salir de un coqueto restorán de la zona de Puerto Madero.

Asimismo, el cantante brindó un show íntimo y personalizado en Navidad en la casa de Wanda, que se encontraba festejando con sus hijos y sobrinos, su hermana Zaira, su padre y su madre.

Ante todo, ella volvió a insistir en que no hay romance entre ellos, sino que los une una fuerte amistad. En una entrevista reciente con una revista del corazón, expresó: “Es una persona a la que quiero muchísimo y siento que él también me quiere mucho a mí. Nos conocimos trabajando, los dos estábamos en la misma situación sentimental, separándonos de parejas de muchos años”.

“Si bien tenemos mucha diferencia de edad, hay un amor y un cariño de ambas partes. Sé que siempre va a estar en mi vida”, agregó. En ese mismo reportaje enunció una frase que se destaca (¿estaría dirigida a su ex, Mauro Icardi?): “Los hombres se deslumbran con una mujer poderosa, pero pocos pueden acompañarla”.

De todos modos, los primeros días de este 2023 encontraron a Wanda en paz y en modo reconciliatorio. No solo porque se reencontró con su padre, luego de años de distanciamiento (incluso llegaron a celebrar las festividades juntos) sino, y sobre todo, porque se reunió con Maxi López, padre de sus tres hijos.

Hace apenas una semana se filtraron fotos donde se los ve compartir en familia una tarde de compras en un reconocido shopping de la zona norte de Buenos Aires.

Ambos ya habían intercambiado mensajes de buena onda durante los últimos meses del año pasado, dejando atrás años de peleas, indirectas y conflictos. Tan es así que llegaron a un buen acuerdo económico y legal tras la separación.