¿Vuelve Oasis? Liam Gallagher afirmó que su hermano Noel lo llamó para reunirse

Liam Gallagher afirmó a través de Twitter que su hermano lo contactó para reconciliarse. ¿Vuelve Oasis?.

Los hermanos de la banda, que se separó en 2009 y que entre ellos existe una profunda pelea, dieron que hablar e ilusionaron a los fanáticos de una posible vuelta a los escenarios como conjunto.

Primero fue Noel quién dio una entrevista y en ella le consultaron sobre el regreso. En la misma, Noel abrió la posiblidad: "Nunca hay que decir nunca" dijo, aunque luego volvió un poco atrás y afirmó : "Tendría que suceder un conjunto extraordinario de circunstancias. Eso no quiere decir que esas circunstancias nunca se darían".

Luego de esto, su hermano Liam realizó un tweet muy llamativo en el que sostuvo que Noel lo habría llamado. "Acabo de hablar por teléfono con nuestro muchacho rogando perdón. Bendíganlo, quiere que nos reunamos. ¿Creen que deberíamos juntarnos o que se vaya a la mierda?" escribió.

A seguir por la postura de Liam en el tweet, lejos parece estar la posibilidad de reconciliarse y volver a formar la banda que brindó hitazos como "Don’t Look Back in Anger”, "Stand By Me” y "Wonderwall", entre otros. Sin embargo, el supuesto llamado de Noel podría ser el inicio de una tregua.