Mike Amigorena: “Una obra depende mucho de la complicidad que se tenga con el elenco”

Con funciones de miércoles a domingo en el teatro Multitabaris Comafi de CABA, volvió ART, de Yasmina Reza, la obra protagonizada por Pablo Echarri, Fernán Mirás y Mike Amigorena, dirigidos por Ricardo Darín y Germán Palacios. Tres amigos ven todo resquebrajarse tras la compra de uno de ellos de una obra muy particular, desnudando los conflictos que en silencio mantenían con los otros.

Originalmente ART se mantuvo en cartel y con giras por varios países, por más de diez años, y Darín, Palacios y Oscar Martínez fueron sus protagonistas, dirigidos por el irlandés Mick Gordon, basándose en la puesta original de 1996 realizada por su colega Matthew Warchus. Pero no solo en la Argentina la obra fue un suceso, desde 1994 el cartel de localidades agotadas se colgaba de cada taquilla en donde la obra se representara. La obra, ya sin Martínez, luego se presentó en Madrid, España, con José Luis Mazza en el rol del intérprete de El ciudadano ilustre, y, desde 2021, Echarri, Mirás y Amigorena (con quien hablamos) son el nuevo elenco.

—¿Cómo es volver con esta obra y estos compañeros?

—Y, la verdad que es un privilegio, es el tercer año de ART y lo que hacemos es pasarla bien, el público la disfruta, porque la obra es un clásico de hace mucho tiempo y el elenco hace que también tenga la mejor continuidad porque además de ser una obra que está exquisitamente terminada depende mucho de la complicidad que se tenga con el elenco. Así que eso, la verdad, se ha acrecentado en estos años y entonces para mí volver es como volver a un juego, a la secundaria.

—¿Qué rituales tienen en la previa o posterior de cada función?

—Tomamos una medida de whisky con palito salado.

—Pero después comen ahí las aceitunas famosas y todo eso, ¿no?

—También, también. Bueno, esa es una parte, la verdad que no te das cuenta también todos los días tantas, cuatro por día que ya... ¿Entendés? Pero lo usamos como aperitivo.

—¿Habías visto la puesta original? ¿Alguna puesta en algún lugar del mundo?

—No, no, no, la original la vi en el año 2000 acá.

—¿Qué recuerdos tenías?

—Y la verdad que me parecía muy moderna en ese entonces, muy moderna. Pero después no, no me quedó otro recuerdo. Darín, Oscar Martínez, Germán Palacios, pero otra no, no. O sea, de cómo ahora la comprendo a ese entonces no me acordaba de nada, o sea, no tenía idea de qué iba. Sabía que había un cuadro blanco, por ejemplo.

—Bien, ahí hablaste de algo muy moderno, hablemos de Limbo. Yo te entrevisté por la primera temporada, pero ya estabas en la segunda y vos querías hablar de ella. ¿Podés adelantar algo, contar algo?

—Sí, no, no me puedo adelantar, pero es mucho más terrenal. Se pone mucho más empática con los personajes. Los personajes tienen un nivel de poder y de oscuridad y a partir de la segunda ya cobran otra naturaleza y otra humanidad. Cada personaje entonces es mucho más rico para mí.

—Entonces este año tenés ART y el estreno de Limbo 2...

—Sí, el estreno de Limbo, ART y también está la serie División Palermo, por Netflix. Ah, y una película con Adrián Suar, pero de eso no tengo idea del equipo, sí sé que es con gente de afuera también.