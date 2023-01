Migue Granados será padre nuevamente

Lo hizo a través de un comunicado por sus redes sociales. “Seremos 4. La llegada de Benito, el hermano de Bernardita, es un hecho. Felicidad, amor y ansiedad. Fer Otero, te amo muchísimo, Benito no puede estar en mejor lugar”, escribió. Y en la foto se lo ve a él junto a su pareja, con panza de varios meses. Su hija abraza a Otero y a Migue con una camiseta bebé del basquetbolista Denis Rodman (es conocido el fanatismo de Migue por la NBA).

Tal como señala en ese mensaje, junto a su pareja Fernanda Otero ya tienen una hija: Bernardita. Ellos se conocieron en la facultad hace ya más de una década. En una entrevista con María Laura Santillán, respecto a la posibilidad de tener un segundo hijo había dicho: “Estamos hablando. Porque cuando es algo planeado es distinto, hay más tiempo para ver que onda. Cómo haríamos, no quiero volver a no dormir. Me encantan los bebés pero a la vez… Yo pensé que me encantaban los bebés y después me dije no, la verdad que no me encantan los bebés”. Finalmente, aquellas palabras toman hoy tono premonitorio y Granados está a la espera de un segundo hijo.