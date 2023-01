La casa más famosa del país, cada vez más interesante

Las cosas dentro de la casa más famosa del país no paran. Día tras día aparecen nuevas estrategias, nominaciones sorpresas y demás. Por ejemplo, la reciente eliminación de Thiago, que trajo mucho para decir.

Al momento de conocerse las nominaciones, todos estaban expectantes de Maxi, ganador de la semana pasada, ya que era el responsable de salvar a alguien. Vale recordar que sumado a ello ganó inmunidad y un cero kilómetro. El cordobés optó entonces por Nacho, decisión que tomó al sentirse traicionado por el joven de González Catán. Sucede que Thiago había nominado a Alexis “Conejo” en la gala anterior, e incluso le mintió en la cara al respecto.

El público votó finalmente para que el muchacho, quien compartía placa con Camila y Agustín, dejara la casa. Curiosamente, al comienzo de la competencia perfilaba como uno de los finalistas. De hecho, hace unos dias el mismísimo L-Gante salió a bancarlo en sus redes.

Pero nada acaba allí, porque los hermanitos se enteraron de algo que los tuvo en vilo toda la semana. Es que hacía unos días, Del Moro había ingresado en persona a la casa y había dejado una valija con la estricta orden de que no se abriera hasta que él lo autorizara. Con el correr de los días, la intriga fue creciendo.

Finalmente se develó el misterio. “El tema es la valija. Esa valija tiene algo muy importante. Es para ustedes. y también podríamos decir que es para nosotros”, explicó Del Moro. De esta manera, Maxi, líder de la semana, fue el encargado de buscar la llave. Luego de abrirla se encontraron con un sobre que portaba el siguiente mensaje: “A partir de este momento, queda habilitada la nominación fulminante”. En palabras del conductor, cada jugador podrá hacer uso de esta herramienta una sola vez durante su estadía, y esa acción mandará directamente a placa al participante votado.

Por si fuera poco, el Gran Hermano no tuvo reparos en llamar fuertemente la atención a Alfa. Ocurre que desde el ingreso de Ariel la convivencia entre ellos dista de ser armónica: “Como ya sabés, procuro que en esta casa se conviva de la mejor manera posible, (...) en un marco de respeto hacia el prójimo. Sin embargo, estoy observando en varias ocasiones las expresiones agraviantes que utilizás al referirte a Ariel”. Tras ello, agregó: “No voy a permitir que te refieras a él con términos discriminatorios. El sobrepeso o la obesidad no deben ser motivo de burlas ni de exclusión”. Obviamente, Alfa no se quedó callado y retrucó: “Yo no soy ningún tonto y no me como ningún caramelo, yo quiero cortar la relación y él provoca permanentemente ha­blándome cuando yo le digo: Mirá, no me hables, tratá de no ha­blarme”. ¿Habrá sanción para el carismático hermanito?