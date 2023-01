Gabriel Rosas: “Andaba buscando la excusa para hacer de una buena vez por todas una película”

Ya se puede ver en cines La última pirueta, de Gabriel Rosas, en donde acompaña a Salomé Carpenzano, heredera del linaje circense a bucear en sus orígenes. Con Rosas dialogamos para saber más detalles de la propuesta.

—¿Cómo conociste a Salomé?

—Dando clases de teatro integrado junto a Matías Stella en el Teatro Argentino de La Plata.

—¿Cuándo decidiste que querías con su historia y búsqueda realizar un filme?

—Desde su presentación en las clases quedamos capturados por el dominio de su voz y de como decía los textos, y yo que andaba buscando la excusa para hacer de una buena vez por todas una película, me interiorice por su historia y por como ella me la contaba, ya que es una señora de 98 años con una memoria magistral. Me interesó su mirada de niña desde adentro del circo y lo vi como un puente rápido a la relación que tengo yo con el circo.

—¿Cuánto tiempo de investigación tuviste?

—El proceso de investigación nos llevó lo que duró hacer la película, siete años, ya que es un documental de una expresión que no existe. Pero sí hubo una primera investigación fuerte de dos años con la que pudimos diagramar una idea y el escritor Patricio Sosa realizó el primer guión.

—¿Cuándo decidiste que ibas a sumar animación, collage, etc.?

—Cuando Salome se quebró la cadera. Un día antes de salir a grabar lo que iban a ser, trenes estaciones, pueblos, tuvo que adaptarse todo rápidamente. Me acuerdo que en el hospital le dije, en seis meses nos encontrábamos a grabar y así fue. Junto a Adrián Anarella, Carolina Moffat, Matías Stella, con quienes armamos el equipo de arte y Ariel Herrera Martínez (DF), decidimos realizar la película en un viaje imaginario de Salomé y fue para eso que trazamos un relato folletinesco.

—¿Cómo te sentís con la llegada de la película a las salas?

—Muy conmovido y agradecido.

—¿Con qué te gustaría que se conecte la gente?

—Con Salomé, ya que es otra mirada sobre la ancianidad, en ella se destaca una memoria lucida y positiva sobre la vida. Por otro lado con la idea de revisar nuestro origen.