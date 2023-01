Las confesiones de Gwyneth Paltrow

Formada en los años 90 como una de las mejores actrices de Hollywood, Gwyneth Paltrow reflexiona sobre las bondades de la época mencionada, donde la tecnología no tenía el protagonismo de hoy y el anonimato podía llevarse a cabo con soltura en la vida cotidiana: “Era genial, podías consumir cocaína sin que te atraparan. Podías estar en un bar y pasarla genial, podías bailar sobre una mesa. No había teléfonos con cámara. Especialmente en Nueva York, donde, curiosamente, no había paparazzi”.

En la actualidad, la mujer se aboca a la vida naturista que milita a través de un proyecto vegano de cosmética y bienestar. Además, fundó un podcast donde da consejos sobre esta situación. También aprovecha para criar a sus hijos Apple y Moses, fruto de su amor con Chris Martin, el cantante de Coldplay con el que estuvo casada desde el 2003 hasta el 2006. La relación terminó en excelentes términos y suelen compartir momentos como una familia ensamblada.