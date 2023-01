Camila Homs y un conmovedor mensaje por las redes

Mientras disfruta de unas vacaciones en Punta del Este, destino clásico y casi obligatorio de gran parte de la farándula argentina, la modelo se dio tiempo para compartir con sus millones de seguidores el duro y profundo sentimiento que la atraviesa, al cumplir años una de sus hijas.

En medio de su descanso estival junto a sus hijas, Cami compartió una storie en su Instagram y comenzó hablando frente a cámara, muy emocionada: “Mi bebé cumple 4 años y ya quiero llorar. ¿No les pasa que se melancolizan cuando sus hijos cumplen años?”.

Luego de ello, y junto con algunas fotos en donde se la ve justamente con Francesca, la cumpleañera escribió un mensaje más extenso, igual de sentido. “4 años de darme magia todos los días. De darme fuerzas cuando no las hay, de iluminarme los ojos, de amarte incansablemente, de confirmar que sos la nena más mágica que hay” escribió. Para luego cerrar: “Mi compañera por y para siempre. Tu mamá te ama con toda el alma y más”. Además de Francesca, el otro hijo fruto de la relación con De Paul es Bautista. La madre, junto con sus dos niños, se encuentra disfrutando de las costas esteñas.

Después de algunas semanas movidas respecto a su separación con De Paul, parece que todo está más o menos en calma nuevamente. Es más, durante la semana en una breve entrevista televisiva ella volvió a referirse a los famosos chats que circularon, donde se la notaba muy enojada y casi fuera de sí. “Lo de los chats es verdad, son chats míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar. Me shockeó verlo, pero no por las cosas que dije, es más, hasta no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije, yo tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada, pero me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz”, expresó.

También durante la semana circularon algunas cifras e informaciones de acuerdo al arreglo al que habrían llegado Homs y De Paul, quien actualmente se encuentra jugando al fútbol en España, respecto a la separación de bienes y demás. Ellos se separaron hacia mediados del año pasado pero sigue habiendo idas y vueltas. Así, entre otras cosas, trascendieron los siguientes puntos del supuesto arreglo: 30.000 dólares, un 10% del ingreso de él, un departamento en un edificio de Puerto Madero, una suite en un lujoso hotel y dos Range Rover. Además, habría otros autos lujosos, algunas otras propiedades, y un acuerdo respecto a los viajes para que los niños puedan verlo a Rodrigo en España. Por ahora, hay paz entre ambos.