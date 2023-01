Wanda Nara y Maxi López se reencontraron en Buenos Aires

Lo que hace o deja de hacer Wanda Nara tiene el replique de una bomba atómica en medio de un océano calmo y planchado. Porque sus ondas expansivas duran y duran. Y no todo lo que hace la blonda empresaria tiene que ver con conflictos, amores,

desamores y divorcios. Es más, estas semanas entre finales de 2022 y los albores del 2023 parecen que van de pura reconciliación y paz. Primero con su padre, tras un distanciamiento de años. Y ahora con uno de sus exs, el jugador de fútbol devenido en empresario Maxi López.

Ellos estuvieron casados durante cinco años y fruto de su relación tuvieron tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Luego, vendría el affaire con Icardi: Wanda lo engañó con Mauro Icardi, en su momento íntimo amigo de Maxi. Durante muchos años Wanda y Maxi estuvieron casi en guerra. Pues bien, esos climas hostiles parecen haber quedado atrás. Un movimiento llamativo el de Wanda: cuanto más se aleja de Icardi, más se acerca amistosamente a López.

Así las cosas, se reencontraron en Buenos Aires y gozaron de una salida familiar. Vale recordar que hacía ya varios meses que ellos demostraban buena onda a través de las redes. Ni bien se desataron el escándalo y las primeras crisis con Icardi él se puso a disposición. Tanto que en seguida se tomó el primer vuelo desde Londres (en donde vive) hacia París y durante varios días, él se encargó de los hijos: de ir a buscarlos para ir al colegio, retirarlos de la institución, los acompañó a hacer sus compromisos deportivos y demás actividades. Luego, se llevó a los tres niños de vacaciones por varios lugares de Europa, en un intento de descomprimir la presión mediática y que los niños, ante tamaño conflicto, no quedaran tan expuestos. Más aún, hace poco Maxi López informó a través de su cuenta personal que iba a ser padre nuevamente, junto a su mujer Daniela Chrisriansson, y Wanda no dudo en felicitarlo por la novedad. Los últimos guiños de buena onda entre ambos se dio también a través de stories de IG, donde se saludaron amistosamente y ella lo invitó para las próximas fiestas. “Feliz Navidad. Te esperamos acá para el próximo año”, le escribió ella. Pues bien, la cosa se dio antes. Si bien ellos no salieron a decir nada oficialmente, las imágenes que circularon por las redes hablan por sí solas. Allí se los puede observar juntos en un local de un shopping reconocido de Pilar, ambos vestidos de negro y tratando de no llamar demasiado la atención. Y en otra tanda de imágenes aparecen rodeados de sus hijos en una casa de compra de ropa deportiva. En todas, a todos se los nota muy distendidos.

Es más, la propia abogada de Nara, Ana Rosenfeld, ha informado que los acuerdos no solo se refieren a los vínculos entre los exs, sino también a los económicos. “Más allá de que esta cuestión es estrictamente procesal, aclaro que entre la señora Wanda Nara y el señor Maxi López han resuelto poner fin a todos los pleitos existentes entre ellos, al día de la fecha”. Eran alrededor de 40 causas.

Causas, rencores y peleas: todo parece haber quedado atrás. Por ahora, el presente es pura buena onda entre ambos ex. Que haya paz.