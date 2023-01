César Juricich: “La mujer argentina es sumamente fashionista”

Durante una entrevista íntima con este multimedio, César Juricich recorrió su vasta trayectoria en la moda y en la pantalla chica.

—¿Bajo qué circunstancias te adentraste en la moda? ¿Cómo se dio esa incursión?

—Comencé hace muchísimos años. De hecho, empecé haciendo ropa para mi hermana, para mi mamá y para sus salidas porque les gustaba mucho las cosas que les diseñaba. Además, había conseguido una modista que vivía a la vuelta de mi casa, entonces les llevaba los géneros y los diseños. Luego, los cortábamos y cosíamos. Así fue como empecé. Por allí tendría 12 o 13 años.

—¿En qué proyectos estás inmerso en la actualidad? ¿Qué características vienen para la moda de la temporada que se avecina?

—Estoy preparando la colección de otoño-invierno, que será presentada en el próximo mes de abril. Entre los detalles que puedo destacar se encuentran los colores cálidos y fríos también. Estoy con ámbar, anaranjados, ocre, ladrillo intenso, el negro (que es adorado por la mujer argentina), petróleo, azulino, calipso oscuro. Eso es todo lo que estoy preparando. Pero bueno, he visto colecciones de afuera y observé que hay grises, crudo combinado con negro, escocés e inclinándose por la paleta de colores que te mencioné. Por otro lado, en relación a lo metálico, se viene el dorado.

—¿Cuál fue el momento en que te adentraste en la farándula y comenzaste a trabajar junto a las famosas?

—Con las famosas empecé a trabajar cuando tuve un local comercial a la calle. Así comencé a contactar con las vestuaristas de la televisión argentina. Un día, entró Celina González Balcarce a mi negocio ubicado en Palermo. Por ese entonces, ella trabajaba en el canal actual de la televisión pública, hacía tiras y le gustó la vidriera; empezó a pedirme ropa y así fue como empecé a adentrarme en el mundo de las estrellas.

—¿Cuál es tu visión sobre la mujer argentina y su estilo al vestir o elegir la moda?

—La mujer argentina es sumamente fashionista, le encanta la ropa, seguir las tendencias del exterior. Siempre está muy pendiente de su físico como también de su estética. Sobre todo en el caso de las famosas, que saben bastante de moda y le prestan mucha, pero mucha atención. De esta manera, ya saben lo que les gusta, lo que les queda bien. Además, son muy inteligentes a la hora de hacerse asesorar.

—¿Y qué otras características encontrás en el perfil de la mujer nacional?

—Sabe lo que le gusta. Sabe lo que le queda bien y son muy inteligentes. Siempre digo que uno tiene que buscar un referente internacional, con cuyo físico, color de cabello y de piel, uno se sienta identificado, con esa persona, sea hombre o mujer. También hay que ver como se lookean, las tendencias, ver cómo mezclan, las cosas según su colorimetría. Todos los famosos tienen gente que los asesora, a la que le pagan una fortuna.

—¿Qué opinás sobre la evolución de la moda y las tendencias?

—Ha cambiado muchísimo. Con respecto a lo que se viene, considero que se viene todo. Hay ciertas tendencias, ciertos tips que hay que respetar, porque uno no puede no seguirlos o hacer caso omiso ni seguirlos a rajatabla. Si vos te fijas, se usa todo. Es decir, hay chupines cortos, palazos anchos, el mono, el vestido corto, con vuelo o ajustado. También las mangas cortas, las tres cuartos, la larga, el abuchonado. Los abrigos, los trench, hay tendencias a hombreras, más anchos y oversize, pero no a todos les gustan o quedan bien. También todo cambió posterior a la pandemia, hay veces que no se puede comprar porque el bolsillo no puede y así.

—¿Cuál es el balance de tu carrera?

—Mirá, como balance, mío, de mi carrera profesional, siempre hago el mejor. Creo que jamás me hubiera imaginado que el universo y el destino me iban a deparar todo esto. De igual forma, también es parte del esfuerzo, del trabajo, de aprender y no quedarse. Soy una persona muy curiosa, siempre estoy haciendo cursos, estoy aprendiendo, aggiornándome. Es decir, siempre buscando otros puntos de vista. Como balance, la sorpresa es lo que rige en mi vida. Me dejo llevar y me encanta sorprenderme pero también viene de la mano del trabajo, del esfuerzo, de seguir capacitándome, no bajar los brazos, no relajarme, no quedarme, siempre sé que el universo me va a sorprender con algo nuevo.

—¿Qué proyectos tenés para este año?

—Estaré presentando mi próxima colección de invierno. Veré para qué fundación voy a trabajar el verano que viene y seguir haciendo televisión, que me encanta; me gusta el panelismo y ver qué va surgiendo. Estoy trabajando muchísimo. Es por eso que decidí quedarme en Buenos Aires, hago escapadas los fines de semana para vacaciones cortitas, y de pocos días. Apuesto al trabajo y a la televisión.

—¿Cuáles son las propuestas pendientes?

—Me queda pendiente mucho. No bajar los brazos ni pensar que ya está, que ya llegué. Me gusta apostar a lo nuevo, vestir a estrellas nuevas, la asesoría de imagen, trabajar para teatro. Siempre digo que soy un animal de trabajo, un diseñador todo terreno. Es por ello que se me abren diferentes panoramas todo el tiempo, siempre hay que estar ­pendiente de todo lo nuevo que se puede hacer. Soy un agradecido, un bendecido de mi trabajo.