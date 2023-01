La palabra de Fernanda Callejón

La bailarina y vedette Fernanda Callejón brindó una entrevista al programa LAM, donde habló de su separación. Fue luego de que su ex hiciera una encuesta en Instagram y revelara que se separaron porque no se aguantaban más. Con respecto a ello, la mujer afirmó que tenía otros modos para referirse al motivo de su divorcio y que lo único que quiere es proteger a su hija. Al respecto, afirmó: “Eso lo dice él... Yo tengo otra teoría sobre nuestra separación y no voy a hablar hoy. Uno se separa por muchos motivos. No comparto la forma de decir esto. Tenemos maneras muy diferentes de proteger a Gio. Para mí, hacer cosas mediáticas no me parece que esté bueno”.

Por su parte, quiso terminar lo más rápido posible porque está atravesando un divorcio y no quiere generar rispideces ante la corte: “Es un amor, tan buena gente. Le mando besos. Hablemos de otra cosa porque estoy en medio de un divorcio que está judicializado”.