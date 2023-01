Gran Hermano: un salvado y una fuerte confesión de “La Tora”

Desde las primeras emisiones y galas ya se empezaban a perfilar posibles y potenciales candidatos. Tanto los panelistas como el público, e incluso dentro de la casa, tienen sus favoritos. Y más aún, entre los exparticipantes, los que van quedando eliminados y así y todo aportan otra mirada porque saben del juego. Lo vivieron. Pero lo cierto es que las cosas dentro de la casa cambian tanto y tan rápido que todo puede pasar.

Esta semana hubo dos hechos que se llevaron toda la atención, la mirada y las suposiciones. Por un lado, Lucila “La Tora” contó delante del resto de los hermanitos que había sufrido un abuso de parte de un familiar.

La situación se dio en el contexto de un juego: con una ruleta y algunas tarjetas, los participantes debían responder algunos interrogantes íntimos. “¿Hay algo importante de tu vida que todavía no hayas contado adentro de la casa? ¿Por qué? ¿Lo contarías?”, decía la pregunta que leyó Julieta Poggio. Y fue allí que Lucila, llorando y notablemente sensibilizada, dijo: “A los 9 años sufrí un abuso intrafamiliar. No lo conté hasta que tuve 24 años, para proteger a mi familia y porque me sentía culpable por lo que me había pasado”.

En un clima de intimidad frente al resto de los hermanitos, se abrió y contó: “En base a ese abuso me junté con las peores personas y las mejores. Tuve un novio que estaba hasta en el paco. Yo estaba en cualquiera. Me logro separar de él y me meto en la noche”. Y agregó: “Ahí empecé a contar lo que yo pasé a pocas personas y después llegó el momento de contárselo a mis viejos, que era el mayor miedo que tenía”. “Pero es algo que me marcó mucho, que hoy en día comparto porque si alguna mujer pasó eso en su vida la invito a que comparta y que hablando se sana, y con la ayuda de algún psicólogo también”, concluyó. Conmovidos, muchos de sus compañeros agradecieron que haya compartido su historia.

Además de esto, hubo gala de nominación y desafío. Por lo tanto, hubo un ganador que, como se sabe, debe salvar a uno de los de la placa. Pues bien, el ganador de la semana fue Maxi. En estos días se había visto sorprendido y ­movilizado al enterarse de que finalmente Thiago había nominado a Alexis “El Conejo”, quien además fue el último eliminado. Por ello es que la expectativa estaba puesta en quién salvaría Maxi. Al momento de hacerlo y consultado por Del Moro, dijo: “La verdad es que a los dos los quiero demasiado. Es tremendamente difícil tomar la decisión, me llevé detalles después de pensar cosas. Salvaría a los dos, pero no puedo: lo salvo a Nacho”. Por lo que la placa quedó finalmente compuesta por su amigo Thiago, Camila y Agustín. La cara de Thiago valió más que mil palabras.