Ana Acosta: “Vivo mi profesión muy feliz”

Formada como actriz, Ana Acosta forjó su carrera en cine, teatro y televisión con notable éxito. En la actualidad, la artista dialogó con diario Hoy sobre su formación y las propuestas que pondrá en escena en este 2023.

—¿De qué manera se dan las vivencias dentro de este oficio?

—Permíteme cambiar la palabra oficio por profesión porque suenan diferentes y son diferentes. Es decir, profesión es aquella o aquel trabajo para el cual uno se preparó y recibe una remuneración. Siempre aclaro esto. En mi caso, me preparé para mi carrera profesional, para mi trabajo. Soy egresada del Conservatorio Nacional de Arte con el título de actriz nacional. Muchos años después, volví a ese mismo edificio, muchos, muchos años después, más precisamente en el 2011, volví para estudiar la carrera de Dirección teatral y también recibí mi título. A mi profesión la vivo muy bien, muy satisfecha por el camino recorrido. A mis 18 años elegí una carrera, una profesión y gracias a Dios no me equivoqué. Veo a muchos chicos de mi generación que al tercer o cuarto año aflojaban y se iban. Son potenciales actores, abandonaban la carrera y después nunca más. Hoy en día lo veo en compañeros de mis hijas que quizás arrancan con una carrera, estudian y dicen “no es lo que me gusta”. En mi caso, arranqué en el conservatorio, allá por el siglo pasado, por el 78 o 79, y en el 83 tuve el título. Es decir, tenía 18 cuando decidí lo que quería hacer toda mi vida y con 48 obras de teatro hechas, no me puedo quejar. Tuve un paso efímero por la televisión, fueron 10 años seguidos sin parar, y pocas veces experiencias en cine, tan solo dos y una más que no sé si se cuenta porque fue una participación mínima. Entonces, mirando para atrás, me doy cuenta de que estoy muy conforme con todo lo que logré. Esto obviamente no lo hice sola, también fue gracias a la gente que apoyó lo que hice, que lo siguió tanto en televisión y en teatro. Vivo mi profesión muy feliz, muy conforme y todavía con muchas expectativas para lo que se venga.

—¿Qué balance hacés del camino andado siendo que estuviste en cine, teatro y televisión?

—El balance es absolutamente positivo. Estoy más que feliz. Gané cuatro premios Estrella de mar, dos Martín Fierro, un Facundo de oro, entre otros galardones y nominaciones. Eso, desde el punto de vista de la crítica siempre fue muy adorable conmigo. Además, el público es maravilloso porque cuando monto la obra del Bikini Salvaje, esa gente me ve en la costa nada más y eso a mi me place. Esta obra la hago desde 1995, cuando la estrené, en el 2000 la dejé; en el 2020 con mucho miedo y temor porque habían pasado muchos años, lo retomé y siguió funcionando. Así que el balance es altamente positivo. No tengo nada que pedir a todo lo que me dio esta maravillosa carrera.

—¿Cuáles son los proyectos que te ocupan en la actualidad? ¿Qué detalles podés adelantarnos sobre los que vienen?

—Puedo decir que en la actualidad estoy un poco tranquila ahora, que decidí tomar un descanso de enero a febrero. En marzo, arranco con una obra, que estamos encaminadas con eso. Además, vuelvo con Casa matriz, una obra que empezó en plena apertura del cierre total posterior a la plena pandemia, salimos de gira, entre otros. Queremos hacerla en un día de semana, en un teatro más off, disfrutándonos arriba del ­escenario.

—¿Cuál es tu análisis de la escena nacional? ¿Qué opinión te merece la propuesta imperante?

—Creo que es magnífica. Si hablamos de teatro, la propuesta teatral es maravillosa. Me da risa cuando me dicen: “¿No te parece que las redes, el streaming, las plataformas y demás hacen que no haya tanta convocatoria en el teatro?”. Por mi parte, me animo a decir que no es así porque cada vez hay más ofertas con propuestas muy grosas que necesitan de un público inmenso para poder mantenerse. Todos los actores grosos están haciendo temporada ya sea en Buenos Aires, Mar del Plata y Carlos Paz. La escena actual en referencia al teatro, yo lo veo maravilloso y el teatro, si Dios quiere, nunca va a ser opacado por ninguna cosa nueva que aparezca. Por ejemplo, cuando apareció la televisión también dijeron que iba a matar al teatro. Luego, ahora, hay propuestas terribles para ver cómodos, sentados en sus casas, y sin embargo la gente se empilcha, se perfuma y va al teatro porque es el único arte donde el actor y el espectador están en el mismo tiempo y espacio. Esto no se produce con otras artes. En la pintura, el pintor pinta solo, después lo ve el público y así con todas. En el grabado, el escultor, el cine, la televisión, ninguna de esas precisa al espectador. En el único que sí sucede y se necesita presencialidad es en el teatro.

—¿Cuál de todas las aristas de la profesión es la preferida?

—Sin lugar a dudas, te digo que es el teatro. Primero fui formada para trabajar en teatro. En mi época en el conservatorio nacional no existía la actuación frente a cámara ni nada de eso, así que lo hacías como actor de teatro. Eso es lo que soy, una actriz de teatro que ocasionalmente estuvo 10 años en la televisión, y algunas circunstancias en cine como lo fue El caso María Soledad, una obra maravillosa. Quiero decir que mi carrera la he hecho en teatro, sigo eligiéndolo porque nunca me defraudó ni aún cuando me desaparecí de la televisión, los productores nunca dejaron de llamarme a pesar de no ser una cara de la tv. Entonces como nunca me defraudó tampoco voy a hacerlo, por eso voy a continuarlo porque es mi preferido. Hacer teatro es lo que más me gusta en la vida, y por suerte a mi hija que sigue mi carrera le pasa otro tanto de lo mismo. Mira televisión y de cine, pero lo que más le gusta y donde más disfruta es en el teatro.