Con presencia argentina, todo listo para Miss Universo

Comienza un nuevo año y uno de sus clásicos certámenes ya está a la vuelta de la esquina. Se trata de la edición número 71 de Miss Universo, que premia la belleza internacional. Esta vez, la Gala tendrá lugar durante el fin de semana en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Esta vez será un total de 84 candidatas, representantes de igual número de países y territorios autónomos, las que competirán por el cetro, la corona y la capa. Quien lo entregará, cual paso de mando, será Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021, de la India, que coronará a su sucesora. Entre todos los participantes se encuentra la argentina Bárbara Cabrera, de 26 años.

En una entrevista con un portal nacional, ella explicó algunas de las actividades protocolares que tienen que realizar allí, en la ciudad de Nueva Orleans. No solo recorrer la ciudad, sino también conocer un poco de su cultura, su gastronomía y, sobre todo, su célebre carnaval: el Mardi Gras. “Fue muy divertido: hicimos todo el desfile, que es de dos kilómetros, y toda la gente de la ciudad estaba como loca, esperando ver a las representantes de cada país. Hubo gente que me gritó: ¡Argentinaaaa! Fue una experiencia increíble porque la ciudad está muy expectante con el concurso”, contó.

Pero ocurre también que casi ya encima del certamen consagratorio dos participantes decidieron bajarse repentinamente. Se trata de Diana Tashimbetova y Kate ­Alexeeva, representantes de Kazajistán y Letonia, respectivamente. Ambas explicaron que los motivos se deben a irregulares tratos que han recibido para alcanzar la corona de la belleza. Tashimbetova, por su lado, expresó: “Creo que es mi deber compartir con ustedes una situación desagradable. La razón por la que no participaré es porque los organizadores y la dirección de Miss Kazajistán no me brindaron la capacitación adecuada y me retiraron los fondos (a pesar de que ya compré una visa, boletos y cosí varios vestidos de noche con mi propio dinero). No entraré en detalles desagradables y sucios de ellos aquí, pero quiero decir que no recibí apoyo de ellos. Por el contrario, solo hubo opresiones (...). Se suponía que la preparación me traería placer y emociones positivas, pero solo me hizo llorar”.

Por su lado, la participante Kate Alexeeva alegó problemas de salud. Contó: “Me ­diagnosticaron Covid-19. Siguieron las complicaciones. Por el momento, todavía me estoy recuperando. Me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de otras concursantes y sus familias es una prioridad”. Conocidas ambas bajas, el certamen todavía no oficializó si las exconcursantes tendrán algún tipo de participación conmemorativa en el evento o no.