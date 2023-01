Lali: "Sentía que no podía hacerlo, que no tenía talento y que no era digna de esa oportunidad"

Lali habló de la oportunidad que tuvo de cantar el himno argentino en la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia.

En el programa de TV español "El Hormiguero", la cantante recordó el momento y afirmó: "Fue un calvario antes. Porque me llamaron para cantar el himno y yo estaba de jarana, estaba disfrutando del Mundial como una turista más y no tenía casi voz porque había tenido una fiesta el día anterior".

Fue en ese momento, en que Lali estaba totalmente distendida y sin saber que le estaba por llegar una de las oportunidades mas lindas de su carrera, que la llaman y le comunican que querían que cante el himno argentino antes de la final del mundo.

La artista contó como se lo tomó y que dijo: "No puedo hacer esto" y que se puso a llorar. Asimismo, destacó el grupo de personas que la acompañó, entre ellos Marley y toda la producción de su programa que habían ido a grabar y que la apoyaron para que se anime.

"Ahi te sentis que no tenés talento, que no podés, que no sos digna de semejante oportunidad" confesó Lali, que también recordó: "Pasé muchos nervios en la previa".

Por otro lado, contó detalles de su look, ya que tuvo que ir a comprar lo que iba a ponerse ese dia a último momento: "Al final encontre ese vestido precioso y me arme el look. A las diez de la noche me lo compre".

Al otro día, ya estaba en la prueba de sonido de lo que sería su presentación y explicó que la tonalidad del himno era muy baja para ella, por lo que antes del ensayo tuvo que pedirle a su productor una nueva versión acorde a su voz. En este sentido, Lali reveló : "Cuando entro al campo a probar ponen el que no era". Fue ahi cuando la artista tuvo que explicar que esa no era la versión que ella habia traido y recordó que el organizador le dijo "es la unica".

"Me fui al camarín rogando a un dios, al que sea, que cuando yo saliera ante millones de personas pusieran el 'play' al que es. Nunca supe. Sali entregándome al destino, pensado en mi padre, en mis amigos con la cara pintada de Argentina mirando la tele y todo se redujo a algo tan simple como 'nose como lo voy a cantar pero lo canto con el corazon, que es lo que importa en estas circunstancias, para mis amores de la vida' " cerró.