Lo nuevo de Peter Gabriel, tras 21 años

El cantante británico Peter Gabriel, a punto de cumplir 73 años, acaba de editar material nuevo luego de poco más de dos décadas de no hacerlo. Es que sus últimos trabajos consistieron en recopilatorios (como And I'll Scratch Yours de 2013 o Rated PG de 2019), vivos o regrabaciones y reversiones, (como el trabajo New Blood de 2011, que consistió en una revisita a su cancionero más conocido pero en formato orquesta).

Pues bien, lo nuevo que acaba de publicar se llama Panopticom, primer adelanto y primera canción de i/o, el flamante trabajo de composiciones nuevas que aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, aunque sí se sabe que será en algún punto de este 2023 que recién arranca. La canción tiene autoría del propio Gabriel y fue registrada en los estudios Real World de Wiltshire y The Beehive de Londres. En un primer comunicado oficial, el músico explicó: “La primera canción se basa en una idea en la que he estado trabajando para iniciar la creación de un globo de datos accesible infinitamente ampliable, el Panopticom”.

Allí mismo, agregó: “Estamos empezando a conectar con un grupo de personas con ideas afines que podrían dar vida a esto, para permitir que el mundo se vea mejor a sí mismo y comprenda más lo que realmente está pasando”. En cuanto a los músicos que grabaron se encuentran: Brian Eno en teclados; David Rhodes en la guitarra; Tony Levin (uno de sus laderos desde hace mucho tiempo) en el bajo y Manu Katché a la batería. En coros, por su parte, se cuenta la cantante y flautista irlandesa Rioghnach Connolly, miembro del dúo The Breath. Muchos de ellos han sabido acompañar a Gabriel en más de una aventura musical.

El lanzamiento de este incipiente y nuevo material coincidió con la primera luna llena del año y no es casualidad. Es que el músico tiene planeado que la publicación de cada canción nueva tome como referencia la fecha de las distintas fases lunares. Así, en cada luna llena se revelará una nueva canción, por lo que el plenilunio de cada mes será la guía para ir conociendo cada vez un poco más sobre el flamante disco de Gabriel. En el mismo comunicado, el músico, quien fue uno de los fundadores de la banda de rock progresivo Génesis, explicó algo de la original idea sobre la fecha de lanzamiento de las nuevas canciones: “Parte de lo que estoy escribiendo esta vez es la idea de que parecemos increíblemente capaces de destruir el planeta que nos vio nacer y que, a menos que encontremos formas de reconectarnos con la naturaleza y con el mundo natural, vamos a perder mucho. Una forma sencilla de pensar dónde encajamos en todo esto es mirar al cielo y la luna siempre me ha atraído”.

Además, también adelantó que cada sencillo que publique estará acompañado de un arte y diseño original. Esta vez el encargado fue el artista David Spriggs. Al respecto, Gabriel expresó: “Hemos estado observando el trabajo de muchos artistas y elegimos para la portada de Panopticom el trabajo titulado Red Gravity, de David Spriggs. Fue el tema de la vigilancia lo que me conectó con el trabajo de David Spriggs. Parte de lo que hace es imaginar cómo se verá el arte dentro de unos años y luego intentar crear en consecuencia, y creo que lo ha hecho con mucho éxito en esta pieza en particular”.

Vale recordar que el músico, después de un buen tiempo, este año retomó las giras y en mayo comenzará una nueva tanda de recitales que dará inició en Europa.