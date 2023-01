Alcides el eterno ídolo de la música popular

Nacido en Río Cuarto, Córdoba, Alcides inició su camino en la música sin saber que se convertiría en una figura indispensable dentro de la movida tropical y que sería el dueño de varios hits, que incluso aún siguen vigentes, como Violeta. Es por ello que dialogó con este multimedio para recorrer los puntos más álgidos de sus inicios y los mejores momentos dentro de su música, además de dar su opinión sobre la actualidad de la movida.

—¿Cuándo empezaste en la música? ¿Bajo qué circunstancias te adentraste en este arte?

—Empecé desde muy chico, más o menos tenía siete años y estudiaba acordeón. Más o menos a los 12 años pude recibirme de profesor y ya con vecinos, amigos del barrio, formamos un grupo. De esta manera, teníamos una banda y hacíamos música tropical, que era el género del momento. Por ese entonces los grupos de moda eran El Cuarteto Imperial, Los Wawancó y todo lo que era considerado tropical. Mis inicios fueron en Río Cuarto, provincia de Córdoba, donde he nacido. Tiempo después, por razones de trabajo, me radiqué en San Luis, ya cuando tenía más o menos 20 años. Allí teníamos la propia empresa junto a la familia.

Estuve por 18 años y tomé una decisión porque no quería ser más un músico de barrio, local, regional. Sentía el deseo de subir unos escalones más y así fue que el 20 de enero de 1989 vine a Buenos Aires, donde no conocía a nadie, empecé, empecé, empecé. Fue un año donde nada era fácil pero tampoco era imposible. Sobre todo considerando que un ­jueves 27 de diciembre del mismo año ya estaba haciendo, por primera vez, teatro en la calle Corrientes, más precisamente en el teatro Astros. Te imaginás lo que era hace 33 años decir: “Voy a hacer un espectáculo musical popular y tropical en un teatro”.

Saldé varios “no” en mi carrera y me salió bien. Creo que, hasta el día de hoy, eso hace que Alcides esté en la música hace 58 años y como solista 33, que no es poca cosa. Ni yo lo puedo creer todavía. Estoy trabajando por todo el país, por países vecinos. Estoy satisfecho con todo lo que he realizado.

—Sos el responsable de innumerables éxitos que aún perduran en el colectivo imaginario. ¿Cuál es la fórmula?

—En mi haber tengo varios éxitos. El primero fue Negrita mía, que en el mismo año (1989), promediando julio o agosto, fue adoptada por “El Abuelo” de la hinchada de Boca Juniors, lo toma y le pone su letra, y queda. Así fue que la fueron cantando otros equipos y eso perdura hasta nuestros días. Después muy rápidamente llegóVioleta, Sopa de caracol, Lágrimas derramo por ti, El olvido, Borrón y cuenta nueva, El farolito. Es decir, una sucesión de varios éxitos, uno detrás del otro. Todos ellos hicieron que hoy Alcides esté y siga vigente. Es increíble, el finde pasado hice un show: cuando canté Violeta fue increíble porque parece que lo hubiera grabado hace una semana. Este es un hit muy pero muy fuerte que lo tomó la hinchada de Villarreal en España, allá por el 2008, a modo de cábala. Es más, el anteaño pasado, en la Champions, le ganaron al Manchester y me pidieron que fuera, pero debido a la pandemia era imposible viajar y esas cosas, por lo que no pude ir. De esta manera llevo dos historias muy importantes con el fútbol y el deporte.

—¿Y cómo hacés para seguir manteniéndote siempre vigente?

—En mi caso para estar siempre vigente, deduzco que debe ser por haber mantenido una buena conducta, hacer y seguir haciendo buena música, buenas letras, sanas y nunca me aparto de lo que es la música de la cultura. A veces, me pasa que reniego de ciertas letras, de ciertas músicas, puesto que soy un amante de la música y de las verdaderas letras que hablan del amor. Es más, no me salgo de esa línea. Y bueno, si llevo 58 cultivando esta música y este estilo es porque me ha dado resultado y ni pienso en cambiarlo. Solamente los temas se van refrescando, se agregan otros instrumentos, se cambian un poco los ritmos, pero nunca salí de aquella línea que marqué al empezar, allá con 12 años.

—Violeta sigue primera en los rankings de todos los encuentros posibles…

—Violeta sigue siendo un éxito, es un clásico a estas alturas. No sé por qué sigue vigente, creo que hay cosas que no tienen ninguna explicación. Es decir, no tienen explicación ni el éxito ni el fracaso. Lo único que se sabe es que el público aceptó ese tema y ya van 33 años que han pasado, pero las personas lo siguen disfrutando por igual como si lo hubiera grabado la semana pasada. No tiene explicación, pero bienvenido sea que pueda seguir siendo Alcides, el que cantaVioleta por siempre, hasta que Dios me dé vida.

—¿Hoy qué ocupaciones te mantienen ocupado? ¿En qué proyectos estás inmerso?

—No tengo ninguno certero en la actualidad porque el último proyecto me salió mal. Sucede que hice un tema para el Mundial, le he tenido mucha fe, entonces tenía todo proyectado que las primeras dos semanas antes de comenzar el campeonato; lo iba a lanzar a través de todos los medios posibles, es decir, quería inundar todo el país para darlo a conocer. Pero bueno, me jugó una mala pasada mi salud, tuve una serie de hemorragias y sangrados en la nariz por unas venitas que se rompieron, me afectó mucho y me la pasé sangrando. Los doctores me cauterizaron y luego se cortó. Ahora estoy muy bien. Sin embargo, eso hizo que me arruinara los planes porque siempre estoy en todo, porque casi no dependo de otras personas, es decir solo de mi productor, que es músico y amigo como un hermano, Juanchi Quevedo, con él hacemos todos los temas. Pero bueno en ese contexto de salud, la difusión había quedado a cargo mío, fracasé y empezó el mundial, seguí con el problema en la nariz. Pasó, me quedó la alegría inmensa de que Argentina salió campeón del mundo. Aunque no se conoció, para mí fue un tema maravilloso. La vida sigue y hay que respetar los pasares de cada momento.

—Con tantos años sobre los escenarios, ¿qué les recomendarías a los colegas que recién empiezan?

—La primera recomendación que les daría a los que recién empiezan en la música, antes que nada, es que estudien. Sucede que están inventando mucho y no hay nada para inventar. Creo que no tendrían que ponerse en esa de querer inventar porque sí, todo está hecho. Lo que hay que hacer es música, letras de verdad, mover al público con cosas lindas, cosas atrapantes. No estoy de acuerdo con la música ni las letras de hoy, pero bueno... En mi caso, sigo mi línea, mi camino, hay gente para todo. Alcides tiene su público, los demás tienen su público, trabajo bien y no me puedo quejar. Solo quiero decirles que primero que nada estudien, porque no se trata de tan solo subir a un escenario con un instrumento colgado sin saber cuál es la finalidad del mismo. Pero qué sé yo, me parece que muchísimos quieren ser artistas del lunes al viernes y no es así. Primero hay que andar por muchos caminos, avenidas, autopistas. Hay que andar mucho. Es por eso que vuelvo a recordar que llevo 58 años en la música, inventos ya no van. Simplemente son cosas de moda, así duran un tiempo y listo. Les llamo pintura, una pasada y olvídese.