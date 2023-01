Adriana Aguirre: “El arte en mi vida es todo”

En su temprana juventud, Adriana Aguirre dio sus ­primeros pasos sobre las pasarelas, pero también las pruebas para diferentes entregas audiovisuales. De esta manera, construyó una carrera inigualable como primera figura en todos los lenguajes posibles y hoy celebra los 50 años en la profesión elegida. En diálogo con este multimedio, la estrella recorrió su vasta trayectoria y presentó los éxitos que se trae entre manos.

—¿Cuál es el balance construido después de tantos años sobre los escenarios? ¿Cuál es el resumen del camino recorrido?

—El balance sobre mi carrera construida es sumamente positivo. Imaginate que este año cumplo 50 años de trayectoria. Sucede que comencé a trabajar desde que era muy chiquita. Es más, empecé en la película La sonrisa de mamá, donde trabajaba Palito Ortega y Libertad Lamarque en los años 70. A partir de allí filmé 16 películas. Tiempo después debuté como primerísima vedete en el teatro Lola Membrives en la calle Corrientes, que nunca duerme, con unos humoristas uruguayos. Desde allí mi carrera siempre fue ascendente, con un gran éxito artístico y estoy más que agradecida por todo lo vivido. Ahora me encuentro en Mar del Plata donde estaré haciendo teatro y esperemos que sea con el éxito de siempre.

—En el camino de este oficio, entre rodajes y funciones teatrales, ¿por qué elegiste el camino del arte?

—Lo elegí sola porque fui a la prueba, la audición para la película La sonrisa de mamá, con Libertad Lamarque y Palito Ortega, y quedé. Luego vinieron otras dos más. Me inicié haciendo una cola donde había miles de chicas, llegó mi momento de audicionar y me eligieron a mí. Allí comenzó mi carrera artística que no fue en otro lugar que no fuera el cine.

—¿Qué significa para vos el arte? ¿Funciona como un bálsamo?

—El arte en mi vida es todo. No podría vivir sin el arte. Soy actriz, vedette, estudié muchísimo. Siempre tuve maestros privados y como trabajaba tanto no podía entrar al conservatorio. Le he entregado mi vida a mi carrera artística a la que amo profundamente. Amo lo que hago y deseo siempre estar sobre los escenarios.

—Tenés una figura privilegiada, ¿cuáles son los secretos para mantenerte en forma?

—Tengo mucha disciplina para estar cuidada física y mentalmente. Con relación al cuidado del cuerpo, tengo una alimentación naturista, soy casi vegetariana, me cuido mucho, voy al gimnasio todos los días. Jamás dejé de entrenar aún después del accidente que sufrí en el teatro en Mar del Plata. Lo que siempre me sacó adelante fue mi actitud positiva, que es muy importante. Para la salud mental uno tiene que estar equilibrado, en armonía y tener mucha actitud frente para la vida, siempre para adelante.

—¿En qué proyectos estás inmersa en la actualidad?

—Los proyectos actuales ya son prácticamente una realidad. En enero debuto en el teatro junto a Ricardo García con un show que habla de los grandes ídolos que hemos tenido en Argentina. Es decir, sobre las figuras emblemáticas que nos han dado muchas satisfacciones a través del arte. Es teatro de textos pero con música. En televisión estaré como panelista de espectáculos, como hasta ahora, en un programa de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

—¿En qué condiciones está la relación con Ricardo García, que supo ser tu compañero de vida y ahora sobre los escenarios?

—Mi relación con Ricardo está muy bien, hemos sabido borrar las circunstancias del pasado. Si bien es imborrable el pasado, hicimos un borrón, dijimos: “Olvidémonos de to­do para así poder volver a empezar”. Mi vida es eso, volver a empezar. El año pasado, en septiembre de 2022, tuvimos un accidente automovilístico donde volcamos en la ruta, perdimos el control del auto, dimos unos tumbos y nos salvamos la vida de casualidad, teníamos el cinturón de seguridad puesto. Eso nos hizo reflexionar que tenemos que seguir juntos, dejarnos de jorobar por pavadas. Pusimos un pie en el freno, vivimos la vida que nos queda que va a ser mucha porque Dios nos quiere acá abajo. Y así será, estaremos juntos hasta el final.