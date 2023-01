Indio Solari sobre Messi: "Lo vi jugar con un alma invencible"

Las palabras que salen de la boca de Carlos Alberto Solari siempre resultan icónicas. A pocos días de cumplir 74 años, el Indio habló sobre lo que generó la Selección argentina en el país y, sobre todo, en él. Diversas opiniones sobre Lionel Messi, el Dibu Martínez y Kylian Mbappé, en una voz única como la del cantante.

“Me emocioné mucho el otro día”, comenzó diciendo el artista argentino en una charla, donde agregó que observó una alegría generalizada.

El Indio siguió refiriéndose al conjunto de Scaloni de la siguiente manera: “Percibí la polenta de un grupo de pibes que tiene hambre de justificarse la vida, con objetivos claros. Así se puede. Porque estaban unidos. Un grupo humano que tenía un proyecto que alentaba desde las entrañas. Ahí tenés la clave: si no hay emoción, no pasa nada”.

La frase que más representatividad generó por parte de Solari es cuando habló sobre Messi, cuestionando a una parte de la sociedad que, en su momento, lo criticó. “El ‘pecho frío’ se comió el campeonato. Lo vi jugar con un alma invencible".

“A Messi no lo arruinó la fama. A mí me encanta Maradona, pero él hizo las cosas de otro modo: se subió al personaje, que terminó adquiriendo dimensiones monumentales. A Messi no lo veo así, pero me gustó que aceptase ser el capitán, que se pusiese más serio y fuese a gritarle al árbitro. ¡Que es lo que debe hacer un capitán!”, sentenció el líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Además, habló estrictamente sobre el partido decisivo contra Francia y cómo lo tomó Leo: “Cuando nos empataron, la argentinidad me jugó una mala pasada. Pensé lo peor porque siempre estamos a punto de mojar la galletita y al final no pasa nada. Se nos llevaron preso al mejor jugador del mundo… ¡Nos ocurrió mil veces! Pero ganamos. Y en esa circunstancia, todos lloraban y él reía. Una sonrisa como diciendo: ‘Yo tengo una felicidad que no tiene fondo, y no la puedo ocultar’”.

El Indio y su definición sobre el Dibu Martínez

Con tintes de emoción y agradecimiento, el cantante se refirió a Emiliano Martínez: “Es un psicópata divino. Si no atajaba ese último tiro del partido contra Francia, se iba todo al carajo”.

Obviamente, hizo referencia también al festejo que despertó polémica en todo el mundo: “¿Viste lo que hizo con la mano? El jeque lo miraba… ¡No entendió nada, nunca, pobre!”.

Por su parte, sobre Mbappé, el ídolo musical fue rotundo: “Es un tipo insoportable. Le jode Neymar, quiere ser ya el mejor del mundo. ¡Respetá un poquito a los que han sido los más grandes antes que vos!”.