Las verdades de Harry al descubierto

Finalmente, llegó el día del estreno de Spare, el libro que el príncipe Harry acaba de lanzar y donde repasa sus intimidades más honestas. Allí asumió que consumió cocaína en más de una oportunidad. “Consumí cocaína algunas veces a los 17 años”, contó el príncipe en sus memorias. “No fue muy divertido y no me hizo sentir especialmente feliz como a los demás, pero me hizo sentir”, añadió.

Por otro lado, dio cuenta de las verdades que mantenía en relación al vínculo con su papá, el príncipe Carlos, que se reía por dudar de su paternidad. Sucede que Lady Di mantuvo un affaire con un sujeto a escasos meses que naciera Harry. “A papá le gustaba contar historias y esta era una de las mejores de su repertorio. Siempre terminaba con una explosión de filosofía: ¿Quién sabe si soy realmente el príncipe de Gales? ¿Quién sabe si soy tu verdadero padre? Se reía y se reía, aunque era una broma muy poco graciosa, dado el rumor que circulaba en ese momento de que mi verdadero padre era uno de los antiguos amantes de mamá: el comandante James Hewitt. Una de las causas de este rumor fue el flamante pelo rojo del mayor Hewitt, pero otra causa fue el sadismo”, recordó Harry.

Por último, escribió sobre su primera vez con una mujer en la casa de campo de la familia, y el recuerdo no fue el más elegante. “Fue un episodio humillante con una mujer mayor a la que le gustaban los machos y que me trató como a un joven semental. La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó”.