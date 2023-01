La recuperación de Anthony Hopkins

Reconocido como actor de Hollywood, Anthony Hopkins dio cuenta de su conquista a través de su cuenta de Instagram. Se trata de una fortaleza como lo es haber sobrevivido a su adicción al alcohol y celebrar que lleva casi cinco décadas sin recaídas.

A modo de epígrafe, el artista redactó: “Solo quiero desearle a todos un feliz año nuevo y también decirles que hoy celebro 47 años de sobriedad. Este es un mensaje que no pretende ser duro, pero sí espero que sea útil. Soy un alcohólico en recuperación y sé que allí afuera hay gente luchando con este tema”.

Por otro lado, expresó un mensaje de amor y aliento: “En este día y en esta época de cancelación, odio, no compromiso y niños siendo acosados, digo esto: Sé amable contigo mismo. Sé amable. Mantente fuera de los círculos de toxicidad con la gente que te ofende. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida”. Asimismo, dio cuenta de cómo asumió que tenía un problema y que eso era una adicción. “Un día tuve que reconocer que había algo realmente malo en mí. No me di cuenta de que era un tipo de afección (mental, física y emocional) llamada alcoholismo o adicción. Y no soy un experto en drogas, no soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me acosa”, contó. Por otro lado, la estrella de Hollywood muestra allí toda su versatilidad, exhibiendo que maneja en otros lenguajes artísticos como la pintura y la danza. Así, desembarcó en otros soportes como las redes sociales, donde exhibe la música que interpreta.