El enojo de Shakira

La pareja entre Shakira y el futbolista Gerard Piqué terminó en malos términos, aunque pudieron subsanar sus diferencias luego de un acuerdo legal que se dio en el ámbito de lo privado. Sin embargo, ahora volvieron a tener un disgusto debido a que el muchacho concurrió a un evento público junto a su hijo mayo llamado Milán y aparecieron en una transmisión en vivo.

Los problemas entre Shakira y Gerard Piqué parece que nunca se terminan: ahora la expareja atraviesa esta nueva discusión ocasionada por la exhibición no acordada de su hijo en común. Sucede que padre e hijo formaron parte de una entrevista mediante la plataforma digital Twitch, que los mostró por un tiempo prudencial y esto no fue del agrado de la cantante colombiana, que preserva la privacidad de sus hijos de forma estricta. Si bien el primogénito de nueve años se mostró cómodo y confortable, la mujer no estuvo de acuerdo con que el niño escuchara improperios y conversaciones de adultos. Por otro lado, la cantante transita un momento muy delicado debido a que su papá está en grave estado, cosa que impide su mudanza a Estados Unidos.