Salió la Bizarrap Sessión #53 con Shakira y varias frases para Piqué

Bizarrap y Shakira lanzaron hoy la Bizarrap Sessión #53 en la que la cantante colombiana apuntó fuerte contra su ex pareja, Gerard Piqué.

Las Bzrp Music Sessions son ya muy populares y el público espera el lanzamiento de nuevas canciones. Su creador, el DJ y productor Bizarrap, invita para cada una de ellas a diferentes artistas, y la numero 53 le tocó a Shakira.

La Session estuvo llena de frases directas para la ex pareja de la cantante, la misma se encargó de hablar de su relación con Piqué y disparó con frases tales como "esta loba no es para novatos. Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú" y "Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión".

Tambien le dedicó un fragmento a la actual novia del futbolista, Clara Chía Martí. En el mismo, Shakira apuntó fuerte : "Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Claramente es igualita que tu”.

La canción ya alcanzó las 3,6 millones de reproducciones en Youtube y revolucionó las redes sociales.

Otras de las frases más fuertes

-"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

-"Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio".

- "Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también".

- "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique".