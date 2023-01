Lali volvió a deslumbrar en la TV española

Lali Espósito tuvo un fin de año de 2022 y un comienzo del 2023 a full, como tiene acostumbrado al público general y a su fiel fandom. Primero hizo un recorrido por Catar junto a Marley, un picadito al fútbol 5 donde la rompió jugando muy bien también en esa misma ciudad y terminó cantando el himno argentino en la final del Mundial. Luego, tocaron vacaciones en Punta del Este y vuelta a España para presentar la nueva temporada de Sky rojo, que la tiene como una de las protagonistas.

En este marco, esta vez estuvo nuevamente invitada al programa El hormiguero, un clásico de España, y volvió a desatar una fiesta con su desparpajo y encanto natural. Lo hizo acompañada de su compañero en la serie, Miguel Ángel Silvestre. Su entrada al piso ya fue muy al estilo de Lali: lo hizo con la bandera Argentina al ritmo de la canción Muchachos. “Empoderada y campeona del mundo”, dijo al ingresar. Ya en el piso y acomodados en el set, tuvieron una charla descontracturada con el conductor. Además de contar sobre el estreno de la serie (en España es hoy, 13 de enero), compartió lo que fue la previa a cantar el himno en la final. “Yo estaba de jarana en Catar, estaba disfrutando el Mundial como una turista más”, comenzó diciendo. Y agregó: “Pasé muchos nervios en la previa”. Luego, contó los pormenores de lo ocurrido desde que se enteró hasta que finalmente entonó las estrofas frente a millones de televidentes. “Seis de la tarde recorriendo shoppings a comprarme algo que ponerme. Soy medio enano, así que todo me queda grande a mí, entonces iba por todas las marcas probándome vestidos y lloraba en todos los probadores. Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina porque no tenía vestido. Al final encontré ese vestido precioso, me lo compré y me armé un look. 10 de la noche me compré el vestido”, confesó.

Además, contó que, una vez enterada de la invitación, tuvo que ponerse a ensayar para poder cantar el himno. De urgencia llamó a uno de sus productores para que le subiera dos tonos la música del himno. También confesó que en el único ensayo que tenían disponible antes del inicio de la presentación se equivocaron y pusieron otro.

“Salí entregándome al destino, pensando en mi padre, en mis amigos, con la cara pintada de Argentina, mirando la tele, y todo se redujo a algo tan simple como no sé cómo lo voy a cantar, pero lo canto con el corazón, que es lo que importa en estas circunstancias. Finalmente me pusieron el himno que era, en mi tonalidad. Salió todo bien, chicos, y Argentina ganó la Copa del Mundo”, contó, radiante.