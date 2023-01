Murió Lisa Marie Presley única hija de Elvis

La cantante y actriz nor­teamericana Lisa Marie Presley, hija de una de las leyendas máximas del rock, Elvis Presley, falleció este jueves a los 54 años. Fue tras sufrir un infar­to, según informaron medios estadounidenses.

A primeras horas de la noche había circulado ya la noticia de que Lisa había sido internada de urgencia por un paro cardíaco. El traslado al hospital se dio luego de que un asistente la encontrara inconsciente en su casa de Calabasas, Estado de Los Ángeles. Incluso, antes de ser trasladada, los especialistas médicos lograron recuperar el pulso de la cantante y una vez que llegó al hospital su vida fue asistida con un marcapasos.

Según los comunicados oficiales que circularon de manera urgente por la prensa, la cantante había sido reportada en estado crítico tras haber sido inducida a un coma. Además, su madre pidió en redes sociales a la gente que la mantuviera en sus oraciones. Y fue ella misma, Priscilla, quien confirmó la triste noticia, a través de un comunicado publicado en la revista People, diciendo: “Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado”.

Vale recordar que hace apenas dos días la hija de la leyenda del rock and roll había participado en la gala de los Globos de Oro junto a su madre. Estaban acompañando al actor Austin Butler, justamente uno de los tantos premiados de la noche por su papel de Elvis Presley en la película de Baz Luhrmann. De hecho, al recibir el premio, el mismo Austin desde el escenario les agradeció diciendo a ambas diciendo: “Las amaré por siempre”.

Lisa fue la única hija del icónico cantante y madre de cuatro hijos, entre ellos la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough. Estuvo casada con Michael Jackson y Nicolas Cage. De hecho, sobre el matrimonio con el cantante, desde hace varios años que había prometido un importante libro de memorias, en el que le dedicaría un buen espacio a contar la verdadera historia de su vida con Michael Jackson. En varias ocasiones ella había dicho que la publicación del libro traería más de un escándalo.

Por su parte, ella siguió la senda artística de su padre y hacia 2003 editó su primer disco solista, To whom it may concern. Una de las últimas apariciones en redes sociales de Lisa había sido destinada a uno de sus hijos, Benjamin, quien se suicidó en julio del 2020. “Mi bello y hermoso ángel. Venero el suelo que pisaste en esta tierra y ahora en el cielo. Mi corazón y mi alma se fueron contigo”, había expresado en aquel momento.