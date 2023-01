Shakira le apuntó a su ex en la nueva canción junto a Bizarrap

Se había anunciado con bombos y platillos, y la verdad que no decepcionó, sino que estuvo bien a la altura. La nueva canción de Shakira en colaboración con Bizarrap, uno de los productores del momento, ganó los aplausos y la atención de la prensa en todo el mundo.

Vale recordar que no es la primera canción que la colombiana le escribe a su ex, después de la conflictiva y mediática separación. Hace apenas meses le dedicó uno de los adelantos de su próximo disco, la canción Monotonía.

Pero esta vez, todo es más aguerrido, más elocuente, más sabroso. Uno de los pasajes más celebrados dice: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda / Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan / Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”. De esta forma, en la canción la barranquillera no solo se mete con Piqué sino que también le dedica unas palabras (no muy amorosas, por cierto) a Clara Chía, la actual pareja de su ex, con quien la habría engañado cuando aún estaban juntos.

La canción, no hay lugar a dudas, tiene como principal destinatario a su ex y las alusiones a él mandan de principio a fin. Tan es así que en otro pasaje de la canción dice: “Pa’ tipos como tú, uh, perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción / Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión / Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato, una loba como yo no está para novatos”. Por si fuera poco, se compara con la actual de su ex diciendo que ella es un reloj de primera y una Ferrari, mientras que la otra es uno de segunda marca. Obviamente, las redes sociales largaron tendencia, abundaron memes y celebraciones aquí y allá. Las visualizaciones y escuchas suman millones en cada una de las plataformas. Por ejemplo, la cantidad de reproducciones eran 21 millones en tan solo diez horas. Por si fuera poco, el reconocido ­streamer español Ibai Llanos, socio y amigo de Piqué, fue uno de los que compartieron su reacción frente a la canción. Entre otras cosas, dijo: “Madre de mi puta vida que decíamos si iba a ser beef. Me cago en la puta que me trajo al mundo. No, ¿qué es esto? Es un temazo en verdad”.

El video y la canción, grabada y compartida, presenta el clásico formato con el que el famoso productor de música urbana registra todas y cada una de sus canciones y colaboraciones, llamadas Sessions. Aparece en tonos predominantemente azules Shakira frente a cámara y al micrófono, con Biza metiendo sonidos desde atrás, siempre de espaldas haciendo el clásico movimiento con sus manos hacia arriba. Esta vez, el productor se animó, además, a meter una breve secuencia melódica en un teclado pequeño. Hace unos pocos meses se había generado un revuelo similar con otra composición en la que Residente le dedicaban una ­canción y unos versos bien picantes a J Balvin.

El divorcio de Piqué y Shakira se dio luego de una relación de 12 años. Se separaron a principios de junio del año pasado, causando un revuelo mediático. Clara Chía Martí, una española de poco más de 20 años, fue la mujer con la que finalmente Piqué blanqueó un romance luego de ­separarse de Shakira, aunque todas las sospechas apuntan a lo ya dicho: ambos habrían comenzado a verse incluso antes de la famosa separación.

Así las cosas, Shakira se despachó con todo contra su ex y volvió a estar en el centro de la atención mediática y musical.