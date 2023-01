Los Stones y U2 tendrán nuevo disco este año

El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. La canción del compositor cubano Pablo Milanés es una verdad hecha y derecha. Pero para algunos esa máxima parece no correr. Como, por ejemplo, para dos bandas (una inglesa, otra de Irlanda) de las más importantes de la historia: los Rolling Stones y U2. ¿Por qué ellos no parecen ponerse viejos con el paso del tiempo? Pues porque pasan los años y allí están: no solo vivitos y coleando sobre los escenarios, sino que ambas bandas anunciaron que este 2023 viene con material nuevo de cada una.

En el caso de los Stones, por ejemplo, la semana pasada dieron a conocer una versión en vivo de Wild ­horses, la cual formará parte de su próximo disco con grabaciones en vivo: Grrr live! que saldrá en febrero. Por si fuera poco, ellos mismos confirmaron que están trabajando en un nuevo material. En el diario británico The Sun, Ronnie Wood expresó: “Estamos con el nuevo álbum ahora y nos vamos a Los Ángeles en unas semanas para terminarlo”. Y además confirmaron que Charlie Watts, el histórico baterista fallecido hace apenas unos meses, aparecerá allí, producto de una serie de grabaciones inéditas que lo incluyen. “Charlie está en algunos de los temas y también el baterista Steve Jordan”, agregó el guitarrista. Vale decir que este disco de pronta aparición de la banda más importante y longeva de la historia, romperá con el silencio discográfico desde aquel The bigger bang de 2005. Y será el primero grabado sin Charlie Watts. La pregunta es si bajarán hasta la patria Stone para tocar en vivo, sabiendo que aquí son casi o más que dioses.

Por otro lado, también Bono y compañía anunciaron que este año tendrán nuevas canciones rodando en las calles. Quien dio la nueva buena fue Adam Clayton, bajista de la banda. Y lo hizo en una entrevista reciente en su país sin dar demasiadas vueltas. “Hemos trabajado mucho y por fin se acerca el final de este nuevo proyecto. Estamos muy contentos y aunque sinceramente no hay una fecha oficial, queremos que el álbum salga lo antes posible. Los mejores resultados se obtienen ­después de mucho trabajo y queremos que este nuevo álbum sea tanto o más especial que nuestros mejores discos”, dijo. Hasta el momento, lo último publicado por parte de los irlandeses había sido un EP ­navideño a finales de 2021. Durante ese tiempo, el cantante Bono estuvo activo, pero dedicado a lanzar y ­presentar su libro de memorias, Surrender. Consta de 40 capítulos que llevan los títulos de canciones de U2 e ilustraciones originales del autor.

Clayton dijo: “No me sorprendería si U2 hace el mejor álbum de su vida en los próximos años. No porque el mundo lo necesite, sino porque la banda podría hacerlo. Esa es una gran razón para ir al estudio”. Vale recordar que U2 editará en marzo próximo Songs of Surrender, que incluirá 40 temas de la banda, reinvitados y con modificaciones. O sea que, además de este recopilatorio, la banda pondrá en la calle, aún sin fecha definida, un trabajo con canciones nuevas. En referencia a la obra, el histórico guitarrista The Edge, en una carta dirigida a sus fans, comentó sobre el lanzamiento: “Algunas han crecido con nosotros. Algunas se han hecho mayores, pero no hemos olvidado qué nos llevó a escribir esas canciones en primer lugar. La esencia de esas canciones aún está con nosotros. Pero ¿cómo volvemos a conectar con esa esencia cuando hemos evolucionado y crecido tanto?”.