El actor Kevin Spacey se declaró inocente ante nuevos cargos de agresión sexual

Hace años ya que el reconocido actor Kevin Spacey viene enfrentando a la Justicia por diversas acusaciones y cargos por abuso y agresión sexual. Y esta semana, nuevamente, compareció frente a la Justicia del Reino Unido, más específicamente frente al Tribunal de la Corona de Southwark de Londres. Fue a través de una videollamada.

La audiencia se debe a una segunda serie de cargos contra el actor, las cuales se presentaron durante noviembre del año pasado. Estos nuevos cargos presentados abarcan tres delitos de agresión indecente, tres delitos de agresión sexual y uno por hacer que una persona participe en actividades sexuales sin consentimiento. Todos están relacionados con un denunciante masculino, y las supuestas agresiones abarcan el período de 2001 a 2004. Vale recordar que hacia mediados de julio, el reconocido actor de Hollywood apareció en Old Bailey y negó todas las acusaciones relacionadas con tres hombres de unos 30 y 40 años; esos delitos harían ocurrido precisamente en Londres y Gloucestershire entre 2005 y 2013, cuando Spacey vivía en allí y se desempeñaba como director artístico del teatro Old Vic. El juicio contra el actor está programado para el mes de junio y se prevé que dure entre cuatro y seis semanas. Es muy probable que se realice en Old Bailey, la corte donde se llevan a cabo los juicios penales más importantes y resonantes de Gran Bretaña. El actor, quien tiene direcciones en Londres y Estados Unidos, pudo quedar libre bajo fianza y se le permitió regresar a América después de una audiencia preliminar en junio.

En la última videoconferencia tuvo una muy breve intervención. Vistiendo chaqueta oscura, camisa blanca y corbata rosa, apenas habló para confirmar su nombre como Kevin Spacey Fowler, tal como se había presentado en la última vez que compareció. Se declaró siete veces no culpable durante la corta audiencia. El abogado de Spacey, Patrick Gibbs, también apareció y manifestó estar de acuerdo con una moción para unirse al par de acusaciones de Spacey. Esto permitiría que un juicio aborde todos los cargos contra Spacey, en lugar de juicios separados.

En octubre, un jurado de Nueva York le dio la razón a Spacey en una demanda civil por 40 millones de dólares y concluyó que el ganador del Óscar no había abusado sexualmente del actor Anthony Rapp cuando era un adolescente y no es responsable por agresión. En ese momento, Rapp se presentaba en Precious Sons en Broadway, en 1986, cuando conoció a Spacey, quien en ese momento tenía 26 años. En aquella audiencia fue que el actor de refirió a la historia y al vínculo con su padre, un supuesto supremacista blanco. “Tuve una dinámica familiar muy complicada. Mi padre era un supremacista blanco y neonazi”, expresó Spacey. “Eso significa que mis hermanos y yo nos veíamos obligados a escuchar horas y horas de mi padre sermoneándonos sobre sus creencias”. Además, contó que cuando empezó a interesarse en el teatro reiteradas veces tuvo que soportar a su progenitor gritándole ante la idea de que pudiera ser gay.

El ganador del Óscar tiene un lugar destacado en la historia de la producción audiovisual, televisiva y cinematográfica de los últimos años (por citar apenas algunas de sus intervenciones: American Beauty, The Usual Suspects, House of Cards). Pero desde que se destaparon y descubrieron todos estos casos, el intérprete no volvió a aparecer en la pantalla o en nuevos títulos. De hecho, al comienzo de todo, en 2017, estaba en el elenco de House of cards.

Aún así y en medio de todos los procesos judiciales, este 16 de enero, Spacey dará una clase magistral en el Museo Nacional del Cine de Italia y luego recibirá su premio a la trayectoria. En su momento, luego de que se revelaran los cargos, el actor comunicó: “Agradezco mucho el comunicado de la Fiscalía de la Corona en la que recordaron cuidadosamente a la prensa y al público que tengo derecho a un juicio justo, y que soy inocente hasta que se pruebe lo contrario”.