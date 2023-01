Alexis Puig: “Me siento pleno”

Alexis Puig , experto en cine, habló con este medio sobre su profesión hasta el momento y lo que se viene.

—¿Qué balance hacés sobre tu carrera?

—La verdad es que, a lo largo de mi carrera, llegué a todos los escalafones para estar en un lugar que deseo. En los medios de comunicación, empecé como asistente del productor, luego pasé a ser productor periodístico, ejecutivo, guionista, cronista de calle, columnista y conductor. La verdad es que ha sido un crecimiento lento pero preciso y que me permitió ganar mucha experiencia. Además, me permitió hacer lo que más me gusta, y lo que mejor puedo hacer. La verdad es que he tenido la suerte de trabajar en tantos medios y con tanta gente conocida a la que admiraba... Es por ello que me siento muy agradecido. He tenido la chance de cumplir sueños gracias a mi profesión. Es decir, pude conocer a actores, a directores, logré trabajar en lugares que miraba cuando era niño. Además, en programas y en ciclos dedicados a lo que más me gusta, al cine, a las series, al género. Entonces, como balance general, debo decir que estos años de carrera han sido fantásticos. Entiendo, igual, que lo mejor está por venir.

—¿En qué proyectos estás ocupado en la actualidad? ¿Qué podés adelantar?

—Estoy por supuesto trabajando en televisión. Hace 25 años que lo hago de forma ininterrumpida en los noticieros que más ráting tienen. También, en radio junto a Beto Casella y estoy negociando tener un programa propio. Asimismo, desde el año pasado he intentado darle un giro a mi carrera, darle más importancia a las redes sociales con mi pareja, que me ayuda en todo. Trabaja conmigo, codo a codo, y me di cuenta de que es un momento especial donde puedo aportar un poco de todo mi bagaje a las nuevas generaciones de espectadores, que no solo se informan por la televisión y la radio sino también a través de las redes sociales, los nuevos canales de visualización. Estoy dándole mucha, mucha importancia a esta nueva posibilidad que te dan los nuevos medios de comunicación, adaptándome a este nuevo lenguaje; sobre todo también incorporando todo el conocimiento que tengo para que no sea solo una cuestión de formas, sino que sea de contenidos. Estoy en un momento de mi carrera, de mi vida, donde me siento pleno, me siento super apoyado y firme. Creo que cuando estás bien en lo personal, eso se puede leer también en lo profesional. La verdad es que, para mí, este año fue fundamental porque pude solucionar mi vida personal y me pude volcar a hacer las cosas que quiero a nivel profesional. Este año va a ser uno con muchos proyectos personales concretados. Trabajo en un documental que es el proyecto de toda mi vida, es algo que quería hacer hace mucho tiempo.

—¿Cuál es tu mirada sobre la escena actual? ¿Qué es lo que más destacás?

—Ha cambiado el negocio del cine no solo en nuestro país sino en todo el mundo. Un poco por las plataformas: el contenido va destinado a ellas, los espectadores pueden ver mucho material desde el sillón de su casa, desde el teléfono, entonces el cine ha quedado relegado o se ha transformado en una salida. Lo que se va a ver es un evento. El cine va a estar destinado para los grandes eventos como por ejemplo las películas tipo Avatar, Top Gun, Rápidos y furiosos, Jurassic Park, los dibujos animados grandes, entre otros. Son esas sagas o las entregas de culto que todos esperan. Quiero decir que, el cine, va a dejar de ser un lugar donde vamos a encontrarnos con películas pequeñas, con cuestiones más independientes que quizá van a quedar más relegadas para los festivales pero en la gran mayoría va a ir directo a las plataformas. Las salas van a albergar películas grandes donde la experiencia de la pantalla, el sonido, la oscuridad, y de la salida en si justifican ese visionado. Creo que va a haber nuevos jugadores, distribuidoras pequeñas, nuevas, independientes que apostarán a una película y que esa sea la que salve el año. Pero después, la gran mayoría de la torta de distribución cinematográfica se la van a quedar los grandes estudios.

—¿Qué producciones son las más resonantes?

—Fue un año que para mí ha sido muy pobre. Estuve hace poco haciendo un análisis de todo lo que había visto y la verdad es que no encuentro ninguna película que me haya volado la cabeza, que con verla en el cine haya sido una experiencia alucinante. De todo eso, rescato Top Gun Maverick que me gustó ver en pantalla grande. Allí se conjugaron varias cosas de tecnología, modernidad, pero también añoranza, una cuestión vintage y la posibilidad de encontrarte con un actor y productor como Tom Cruise, que sigue pensando que el cine es un espectáculo. Eso me llenó bastante. Es de las películas que yo siento que valió la pena esperarla para verla en pantalla grande. Batman es otra que me pareció increíble porque es un filme osado, no se quedó en la adaptación fácil del comic, sino que el director fue por el lado del thriller, tomó fuentes para contar una historia turbia y eso me gustó mucho. En cuanto a producción cinematográfica son las películas que más me llenaron en el 2022.

—Y este 2023, ¿cómo creés que será?

—Yo creo que este año va a ser muy fuerte en materia cinematográfica porque hay muchos grandes estrenos, hay tanques que se están esperando con mucha ansiedad y me parece que va a ser mejor que el año pasadp. Para el corriente, vamos a tener productos muy importantes en cine como la saga de Rápido y furioso, otras de Marvel. Vamos a encontrarnos con películas muy esperadas como la nueva de Spielberg, que es una autobiográfica, la nueva de Pixar que va hacia las fuentes de Intensamente. Hay muchísimo este año, es muy variado y va a ser un gran año para el cine. Va a superar al año pasado, que ya tuvo cosas buenas.