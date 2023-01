Carolina Ramírez: “Ha sido un gran descubrimiento entender cómo se concibe la escena en Argentina”

Con funciones de miércoles a domingo en el teatro ­Multitabarís Comafi de CABA, volvió Lo que queda de nosotros, protagonizada por Carolina Ramírez y Alberto Ajaka. Esta entrañable obra, que tuvo una breve pero contundente temporada, regresa y tuvimos la oportunidad de dialogar con Ramírez antes de su estreno.

—Nosotros hablamos cuando te estabas preparando y demás, había dudas, no se sabía, empezaron a vender, agotaron todo y ahora vuelven. ¿Qué estás sintiendo?

—Pues, a ver, yo creo que estoy muy tranquila porque sé que es una obra que funciona. Es una obra que conmueve, es una obra que realmente atraviesa y cumple la función principal. Estoy muy ansiosa sobre todo por qué va a pasar con la obra, porque las obras yo creo que se van fontaleciendo y se van transformando y se van convirtiendo. Van ganando formas con las funciones que pasan.

Yo sentí que con 17 funciones nos faltó para llegar a esa sinergia que necesitábamos del público argentino que yo estaba conociendo. Ya lo conocí, ya sé cómo es, cómo reacciona.

—Sinergia del público, no entre ustedes, ustedes estaban muy conectados...

—No, nosotros estuvimos, claro, sí, digamos obra-público, cuando hablo de las dos estructuras, y precisamente yo creo que ese público que es tan especial, que yo insisto en que el público argentino es tan especial, ha ayudado a que la obra vaya creciendo. Con 17 funciones creció, quiero ver qué va a pasar con tres meses.

—¿Qué diferencias tiene con las puestas que habías hecho ­anteriormente en tu país y en otros ­lugares?

—Bueno, obviamente, yo creo que es la forma en la que encaramos la obra. Originalmente es un relato, es un cuento, es algo que tal vez no transgrede tanto al público, no hace tan partícipe al público.

Nosotros estamos acá y venimos a contarles una historia, acá es, noso­tros estamos acá y venimos a que ustedes vivan esta historia con nosotros, porque el público argentino se involucra, el argentino se involucra y necesitábamos que la obra tuviera eso.

Para eso fue fundamental Ajaka, que ha sido ahí lo más importante, el faro de todo esto, y bueno, la dirección de Virginia Magnano, que ha sido muy acertada, para mí ha sido un gran descubrimiento entender también cómo se concibe la escena en Argentina, que es diferente, insisto, porque la gente ­realmente se involucra, la gente realmente quiere levantarse del escenario y rescatar a ese perro. También lo vivo cada noche cuando salgo del teatro y cada persona me dice directamente cuál fue su ­percepción.

—Tu conexión con el público argentino arrancó con La reina del flow, que pegó muy fuerte. ¿Qué te llevás (además de esto que me estás diciendo a la salida, las palabras y demás) de este nuevo encuentro y de estar trabajando acá?

—Me traigo todo.

—Además, también filmaste películas que todavía no vimos, estamos esperando mucho trabajo…

—El otro año ya, yo creo que además va a coincidir justo con temporada, van a pasar muchas cosas en Argentina para mí ya concretamente, sobre todo en la pantalla. Mirá, acá la gente es muy cercana y a mí me gusta como ese nivel que la gente tiene de tú a tú y que aunque te endiosan a veces, también de alguna manera te bajan y te hacen tocar el piso y te hacen darte cuenta de lo humano, de lo frágiles que podemos ser.

Hay una sensibilidad, como el tango, muy arraigada y eso se ve en el público y en cómo reacciona a las obras y a las cosas que les gustan, incluso a las que no.

—Estás con la temporada de la obra, tres meses, pero ¿cómo sigue el año de trabajo?

—Yo no puedo abarcar muchas cosas porque odio no poder hacerme cargo de cada una con la energía que requiere. Por ahora, la temporada es como lo más ­importante, después de esta ­temporada me voy a Cali a conocer a mi sobrino, que van a ser mi ­primer sobrino, ese es mi plan. Lo tengo a cuatro meses, después vemos.

—Bien, pero volvemos...

—Sí, definitivamente yo sigo ­enamorada de este público y

quiero seguir aquí lo que más pueda.