Harry Styles ingresó al Guinness

Harry Styles ingresó al récord Guinness por su canción "As it Was".

El cantante británico continúa rompiendo récords y batiendo marcas. Styles es un exito y su popularidad es cada vez más grande, como sus canciones, que logran destacarse a tal punto que ingresan al Guinness.

Es el caso de "As it Was", que se convirtió en la canción más reproducida de Spotify en 2022 con 1500 millones de reproducciones.

El tema se encuentra dentro de su último álbum Harry's House, lanzado en mayo de 2022, que además terminó siendo el segundo disco más reproducido en Spotify en 2022.

Por otro lado, Harry también logró que "As it Was" esté entre las tres canciones más escuchadas durante 25 semanas en el Top BillBoard Hot 100 . Asimismo, la misma creación se convirtió también en la canción de un artista masculino más reproducida de Spotify en un día, con 16.103.849 reproducciones en 24 horas.