Manuel Embalse presenta su nueva película

Este jueves llega a los cines ¿Qué hago en este mundo tan visual?, película de Manuel Embalse centrada en la mirada particular de Zezé Fassmor, un joven artista que se plantea la pregunta del título ante una realidad: su ceguera. Por acá, Embalse cuenta algunos detalles de la película.

—¿Qué fue lo más complicado de congeniar con Zezé para lograr el relato?

—Más allá de mi vínculo de amistad con él, hacer un largometraje implicaba muchas ideas y mucha experimentación en muy poco tiempo. A la vez, junto a Esteban Vijnovich y Nacho Losada, productor y asistente de dirección respectivamente del rodaje en las Cataratas del Iguazú, sabíamos que el cuerpo de Zezé es frágil y nos adaptamos a su temporalidad, por lo que tuvimos que encontrar un equilibrio y filmar pocas horas todos los días, a pesar de tener una semana de rodaje en Misiones. Implicaba un esfuerzo físico enorme para él, así que buscamos escenarios donde podíamos jugar, que finalmente fueron indispensables para la construcción total de la película y de él como protagonista.

—¿Qué reflexión se disparó en tu cabeza sobre la realidad de Zezé y su mirada sobre el mundo?

—Primero, me fascinó su entusiasmo en hacer cosas a pesar de la pérdida de la vista. Creo que al ser yo un millennial que nació en 1991, las imágenes y su mundo visual siempre estuvieron delante de mis ojos. Hoy en día el meme se convirtió en un lenguaje predominante en las redes, muy visual: alguien que es ciego no lo puede entender. Desde la adolescencia trabajo con imágenes y me la paso reflexionando sobre su existencia. Antes de conocer a Zezé, había visto Blue de Derek Jarman, una película que hizo cuando se estaba quedando ciego, después de toda una vida de hacer películas siendo vidente. Se convirtió en una de mis películas preferidas porque el gesto de hacer algo visual a pesar de no ver, me parece impresionante. El hecho de ver a Zezé luchando en este mundo ­dominado por la hegemonía visual me impactó mucho.