Adiós a Al Brown

El actor Al Brown, reconocido por haber interpretado a Stan Valchek en la icónica serie The wire, murió a los 83 años en Las Vegas, Estados Unidos. Su mánager, Michael Mogan, fue el encargado de dar a conocer la triste noticia. Compartió en sus redes y en una página de fanáticos dedicada al actor un breve comunicado: “Me entristece informar que los ángeles vinieron a la mañana por Al Brown”, arranca el texto. Y continúa: “Que su memoria sea una bendición para su familia, sus amigos y cada uno de ustedes. Esta página permanecerá como testimonio del trabajo y el amor de Al por sus fans”.

Brown no tuvo una carrera abundante ni profusa en la actuación o en el cine. Pero le valió ponerse en la piel del duro, aunque contaba con su particular carisma, polémico e intimidante Stan Valchek de la celebrada serie The wire para quedar en la memoria de los fans de la serie y, por qué no, en la historia de ese tipo de producciones. La serie, creada por David Simon, es aclamada por muchos como una de las mejores de la historia. Se trata de un drama criminal en el que la temática se centra en los manejos de la Policía de Baltimore y el mundo de la droga en los barrios periféricos y no tanto de la ciudad. Cada temporada, de algún modo, se enfocaba en un punto particular. Así la primera trataba el tráfico ilegal de drogas, la segunda sobre el contrabando y la corrupción en el sistema portuario, la tercera se centraba en la política local y las luchas de poder; la cuarta en el sistema educativo público primario y secundario. La quinta y última en los medios de comunicación.

Si bien Brown tuvo varias apariciones, su actuación estelar tuvo lugar en la segunda temporada. Su personaje ordena investigar a los trabajadores del puerto, bajo sospecha de tráfico y contrabando. Y su principal enemigo es el sindicalista Frank Sobotka (Chris Bauer). Son muy recordadas y graciosas las escenas donde a Valchek le llegan fotos de una combi de la Policía que había sido robada de su destacamento, desde distintos puertos del mundo. Una especie de venganza de Sobotka y los suyos. O también cuando en la iglesia de su barrio se entera que el vitraux donado por Sobotka ocupa un lugar privilegiado. Obviamente, Valchek es un policía que no está del todo limpio y eso en la serie queda bien reflejado.

Como ya se dijo, Brown no tuvo grandes papeles en el cine. Ya que, como contó Jenny, su hija, él empezó a trabajar en cine y televisión durante la década de los noventa, luego de servir 29 años en las Fuerzas Aéreas y sobrevivir a la guerra de Vietnam. Más allá de todo, tuvo algunos cameos en varias obras. Por ejemplo, en algunos capítulos de las series de La ley y el orden, Señora presidenta y en películas como 12 monos, Equipo a la fuerza, El dragón rojo, entre otras. Pero su interpretación de Valchek le valió el reconocimiento para siempre.