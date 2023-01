A 80 años del nacimiento de Janis Joplin

No se sabe a ciencia cierta qué pasó en el cielo de Estados Unidos, más precisamente en el de Port Arthur, Los Ángeles, la noche del 19 de enero 1943. Seguramente algún destello habrá ocurrido. Porque ese día nació una de las figuras más importantes del rock y de la música occidental de la segunda mitad del siglo XX: Janis Lyn Joplin.

Sus padres trabajaban en una refinería de la ciudad y fue a los tempranos dieciséis que empezó a despuntar con el canto, en algunos bares y pubs de su lugar. Es recordado un breve artículo que publicó el diario universitario The Daily Texan, en su edición del 27 de julio de 1962, titulado Ella se atreve a ser diferente. Allí escribieron: “Ella va descalza cuando se siente como ella misma, lleva Levi’s a clase porque son más cómodos, y lleva su Autoharp con ella dondequiera que va por lo que, en caso de que tuviera el impulso de romper a cantar, le será muy útil. Se llama Janis Joplin”. Durante su período universitario se volcó más de lleno al canto, siempre encontrando principalmente gusto por el blues y el jazz, aunque también por las tonadas folk.

En 1963 se mudó a San Francisco y fue allí que a mediados de esa década armó su primera banda profesional –la Big Brother and The Holding Company– con la que grabaría sus primeros dos discos: el homónimo debut en 1967 y Cheap thrills en 1968. Pero había tomado ya el cielo por asalto durante su presentación en el Festival de Monterrey en 1967. Aquel famoso concierto donde también actuaron Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, Jefferson Airplane, entre otros. Todas bandas emparentadas con el hippismo de los 60 y la onda psicodélica. A casi cincuenta años de aquel recital se sigue insistiendo con la performance de Joplin y cía., sobre todo durante la canción Ball and chain, de Big Mama Thornton. Fueron dos fechas y la segunda presentación significó un antes y un después en la carrera musical de Janis que le trajo manager nuevo y contrato con Columbia. Tanto sus discos como en sus presentaciones en vivo eran una combinación de rock and roll, soul, canto salvaje, una mujer rabiosa vuelta niña a veces en su manera de cantar. El crítico Jim Harrington la describió: “Ella despliega una asombrosa versatilidad vocal mientras infunde un dramatismo y una pasión tangibles a sus palabras”.

El segundo disco con la Big Brother fue Cheap thrills. Aquel trabajo presenta la recordada portada hecha por Robert Crumb, reconocido historietista e ilustrador norteamericano. Para esa época, Janis era también una tormenta de excesos, volcada a las drogas y al alcohol, lo que a veces le jugaba en contra durante sus presentaciones en vivo. En ese disco, por ejemplo, se encuentra una tremenda versión de Summertime, clásico de Gershwin, y Piece of my heart, pieza que al poco tiempo ya se convertiría en un clásico de su repertorio. El propio David Getz, exbaterista de la Big Brother, llegó a decir que la banda junto con Janis encarnó el sonido psicodélico de aquellos años de San Francisco.

Luego vino otro disco, pero ya con la ­Kozmic Blues Band: I got dem ol’ kozmic blues again mama! (1969) para cerrar con el póstumo Pearl (1971), para muchos su mejor disco. Al momento de su muerte estaba casi terminado. Murió el 4 de octubre por sobredosis de heroína, aunque hacía ya tiempo que se había desenganchado. Tenía apenas 27 años. Vivió poco y muy rápido. Pero dejó una obra y, sobre todo, una voz que resonará por siempre.