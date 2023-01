GH: con un salvado, quedó definida la placa

Después de la última gala de eliminación, la situación y las posibles estrategias dentro de la casa más famosa del país se ponen cada vez mejor. Es que, como ya quedó demostrado, todo puede pasar.

Tan es así que, justamente, el último expulsado fue Thiago, quien durante las primeras emisiones y galas de programa aparentaba ser un gran candidato.

Ya hay una nueva camada de nominados, dado que los hermanitos pasaron por el confesionario a comunicar sus elecciones. La primera que sorprendió fue Daniela, que utilizó el recurso de la denominada espontánea. “Mis tres primeros puntos van para Maxi, porque siento que se le cayó la careta. Realmente, pensé qué lo iba a salvar a Thiago, me encaró tarde para saber qué iba a ser o qué voy a jugar. Mis últimos dos puntos son para Ariel por una cuestión de afinidad”, dijo.

Por su lado, justamente Maxi devolvió el golpe y le asignó dos votos a Daniela y uno a Ariel. El cordobés explicó su elección: “Lo pensé bastante y voy a terminar repitiendo mi nominación. Mis primeros dos votos son para Daniela, porque me la imagino en placa y es la candidata a salir el domingo. Y el segundo voto es para Ariel porque creo que es lo más conveniente. Me imagino que va a recibir varios votos y va a formar parte de la placa”.

Otra de las que jugó fuerte al momento de asignar sus puntos fue Julieta. De hecho, justificó su selección del siguiente modo: “Los primeros dos votos son para Maxi, porque no entiendo cómo hizo para esquivar la placa por tres meses. Este último tiempo estuvo jugando con Constanza y con Alexis, siento que la gente debería medir con la misma vara. Me parece que es otro que se suma al #Secayeronlascaretas”. “El segundo es Ariel. Él llegó sabiendo el juego de todos, pero no supo acomodarse a la casa. Siento que no me cambia nada que esté o no esté”, concluyó.

Así, como si se tratara de un match de box y se contara golpe por golpe, la placa fue armándose, aunque desde un primer momento se iba perfilando cómo quedaría la lista de contendientes que podrían salir de la casa. Finalmente, esta quedó conformada exclusivamente por hombres: Ariel, Maxi, Nacho y Agustín.

Sigue llamando la atención que Alfa, quien fuera un habitué partícipe de las emisiones de expulsión los domingos, ya no aparezca entre los potenciales eliminados. La última vez que esto ocurrió, el público lo amparó y le concedió el menor porcentaje (4,45%). Esto denota a las claras que las cosas dentro de la casa más famosa del país cambian día a día.

Pues bien, como es sabido, el líder de la semana –que en este caso era Marcos– tiene, además de inmunidad propia, la oportunidad de salvar a uno de los competidores. Se decidió por Agustín, tal como lo había anticipado Nacho en su visita al Big Brother. Entonces, entre Ariel, Maxi y Nacho está el próximo hermanito que abandonará la convivencia en Gran Hermano.

Por otro lado, quienes tuvieron un intercambio llamativo fueron Camila y Marcos. Es sabido ya que ella está muy interesada en él y varias veces hubo insinuaciones que Marcos ignoró. En estos días pudieron charlar frente a frente y a corazón se dijeron lo que sentían por el otro, cada uno blanqueó sus emociones.

Resta saber qué sucederá entre ellos durante los próximos días, si es que llegara a pasar algo, ya que esa posibilidad hoy parece muy lejana.