Madonna anunció una nueva gira

Los clásicos no pasan de moda. Así reza el dicho y vaya si parece que es cierto. Porque basta con que Madonna anuncie a través de sus redes que está a punto de dar inicio a una gira para que sus fanáticos de todo el mundo enloquezcan.

La diosa del pop subió a sus redes un video en blanco y negro donde aparece sentada junto a algunas celebridades como DJ Diplo, el director Judd Apatow y la actriz y humorista Amy Schumer. ¿Qué están haciendo? Jugando a verdad o reto, conocido por nosotros como verdad o consecuencia. Pues bien, ella acepta el reto y Schumer la desafía a interpretar sus famosos temas. “Son muchas canciones”, exclama la cantante, mientras piensa. Para luego, finalmente, aceptar el reto.

Luego de la tremenda y original presentación de la próxima serie de shows vino la confirmación oficial. “Hoy Madonna anunció Madonna: the celebration tour, en un icónico video viral con un guiño a su innovadora película Truth or dare (1991)”, indicó la productora en uno de los primeros comunicados. “El Celebration tour nos llevará por el viaje artístico de Madonna a lo largo de cuatro décadas y rinde homenaje a la ciudad de Nueva York, donde comenzó su carrera musical”, agregó.

Por su lado, Guy Osear, el propio mánager de la artista expresó: “Es la gira más grande que haya hecho nunca”. También la propia Madonna se manifestó al respecto, en otra difusión: “Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando”.

Mas allá de las expectativas propias al tratarse de una serie de shows de la artista con más ventas de todos los tiempos, es la primera vez que realizará una retrospectiva total de su carrera, celebrando los 40 años de trayectoria.

Así, la dueña de hits imborrables e inolvidables como Vogue, Music, Crazy for you, Like a virgin, Like a prayer, Justify my love, Live to tell y Papa don’t preach vuelve al centro de la escena y muchos están nuevamente rindiéndose a sus pies.

Lo cierto es que ya tiene confirmados los países donde se estará celebrando tamaño show. El Madonna: the celebration tour arranca el 15 de julio en el Rogers Arena en Vancouver, Columbia Británica, y sigue en Detroit, Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Denver, Atlanta y Boston, entre otros puntos. Esa primera etapa finaliza el 7 de octubre en Las Vegas. Luego continúa por Francia, Alemania, Portugal, España, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Italia y Países Bajos.

Vale comentar que, al menos de momento, no hay certeza alguna con respecto a posibles fechas por Latinoamérica. Sí hay rumores en relación con posibles escenarios donde la diva del pop podría llegar con su nuevo y retrospectivo espectáculo. El Estadio Centenario de Uruguay y el Monumental de River Plate son siempre plazas posibles para un espectáculo de semejante magnitud. De todos modos, no hay nada confirmado.

La última vez que Madonna visitó la Argentina fue en 2012, en el marco de la gira MDNA world tour, donde justamente se presentó en dos ocasiones en el estadio de River Plate y también en la ciudad de Córdoba. Todas corrieron con el anuncio de sold out.

Vale pensar que la reina del pop está en modo revisionista y conmemorativo de su recorrido y de lo hecho hasta aquí. Hay que recordar que hace apenas meses se conoció la noticia de que la diva había dado el aval para que su vida y obra sean llevadas al cine, tal como ocurrió con otros genios de la música mundial.

En su momento ella fue tajante respecto a quién podría llegar a dirigir el proyecto cinematográfico que la cuente. “Embarcarme en esta película fue preventivo, porque mucha gente estaba intentando hacer películas sobre mí. En su mayoría, hombres misóginos. Así que puse el pie en la puerta y dije: Nadie va a contar mi historia, solo yo”, había afirmado. Por ahora, su biografía en la pantalla es un misterio.

Por lo pronto, ya empieza la cuenta regresiva para que vuelva a deslumbrarnos como siempre hace en sus presentaciones.