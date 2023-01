Adiós a David Crosby

Era un outsider, pero a la vez su figura siempre operó como una suerte de contraseña. Si aparecía su nombre al hablar de música, todo cambiaba. Fue uno de los más importantes en la historia del rock y falleció ayer a los 81 años, después de una larga enfermedad.

“Es con gran tristeza, después de una larga enfermedad, que nuestro amado David Croz Crosby falleció”, anunció el comunicado oficial de la familia, publicado en el portal y revista Variety. “Estaba amorosamente rodeado por su esposa y alma gemela Jan, y su hijo Django. Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y alma bondadosa continuarán guiándonos e ­inspirándonos. Su legado seguirá vivo a través de su música legendaria. Paz, amor y armonía para todos los que conocieron a David y aquellos a quienes tocó. Lo vamos a extrañar mucho. En este momento, respetuosamente y amablemente pedimos privacidad mientras nos afligimos y tratamos de lidiar con nuestra profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones”, concluyó el escrito.

Nació el 14 de agosto de 1941 en Los Ángeles y puede decirse que traía el vínculo con el arte desde la cuna. Su padre, Floyd Crosby, era un fotógrafo reconocido, que incluso llegó a ganar un Óscar al mejor director de fotografía. Hacia mediados de los 60, enloquecido por el hippismo y por la música del momento, fundó junto a Roger McGuinn el grupo The Byrds, considerado hoy día una joya de culto en la música rock y folk, a la altura de los Beatles.

Después de ello, Crosby continuó su recorrido en un conjunto conformado por Graham Nash, Stephen Stills y Neil Young. Constituyeron uno de los cuartetos más importantes de la historia del rock: Crosby, Stills, Nash and Young. Cuatro talentos enormes, en los que mandaba el espíritu folk, las armonías vocales y las buenas canciones. Tuvieron su propia y recordada perfomance en el festival de Woodstock.

Crosby siempre se destacó como un tremendo cantante, capaz de llegar a desarrollos vocales hermosos. Aquel cuarteto tuvo un derrotero dispar, a veces grababan y registraban los cuatro integrantes y otras directamente como trío, sin la presencia de Neil Young.

Editaron Dèjá vu, su disco debut, en 1970. Una clase magistral de folk rock. En el 2020, fue ubicado en el puesto 220 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. La canción que abre el LP, Carey no, forma parte de la banda de sonido de la película Patch Adams.

En 1971 lanzó su primera creación solista: If I could only remember my name. Contaba con una tapa icónica: se lo ve a él a trasluz, con el fondo del mar durante la puesta del sol. La imagen grafica de manera tajante la sensación de escuchar esa obra maestra.

Era conocido su fanatismo y amor por la navegación. El disco es un clásico del folk y del rock, de la psicodelia, una demostración de cómo se puede llegar a cantar. Es, a la distancia, un manual de estilo. Traction in the rain y Music is love son algunas de las pistas que hacen a la brillante producción.

Voyage (2006), Croz (2014), Light­house (2016) y Sky trails (2017) fueron sus últimos trabajos. En plena pandemia se estrenó el documental Remember my name. El filme es tan crudo como maravilloso. “Tuve una vida larga y en gran parte de ella fui un desastre. Pero tenía que ser honesto conmigo mismo porque soy el resultado de eso”, reconoció el propio intérprete.

La cinta muestra los brillos y las oscuridades y excesos del músico y del hombre. O sea, del gran Crosby. Es un registro esencial y vital que lo muestra en sus mejores y peores mo­mentos, que regala el privilegio de presenciar al artista contándose a sí mismo con una honestidad brutal. Por todo, queda su música. Algunos de sus temas, los más hermosos jamás compuestos. Y no es poco.

Los músicos lo despidieron

Aquí y allá se hizo sentir la muerte del guitarrista y compositor. Ello da cuenta de la importancia que tuvo y que seguirá teniendo. Brian Wilson, fundador de Beach Boys, escribió en sus redes: “No sé qué decir, salvo que me rompe el corazón oír lo de David Crosby. David era un talento increíble (...), un gran cantante y compositor. Y una persona maravillosa”. Por su parte, el músico Jason Isbell expresó: “Agradecido por el tiempo que pasamos con David Crosby. Lo extrañaremos mucho”.

Ariel Minimal, guitarrista argentino integrante de la banda de rock Pez y confeso fanático del músico, acompañó la icónica foto de Crosby apuntándose con un arma envuelta por un pañuelo de la bandera de Estados Unidos con el texto: “Hermoso para siempre”.