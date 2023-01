Silvina Luna: “El viaje más importante que hice, y que sigue, es el vínculo conmigo misma”

En Simple y consciente, recientemente editado por Penguin Random House, la reconocida y multifacética Silvina Luna propone un viaje sanador físico, mental y espiritual para todos aquellos que se acerquen.

Surgida de una de las primeras ediciones de Gran hermano, supo recorrer su propio camino enfrentándose a todo y todos con el mismo carisma y gracia de siempre, pero también con mucha resiliencia. Con ella habló diario Hoy para saber más detalles de su primer libro.

—¿Cuándo entendiste que tenías que escribir el libro y compartir tu experiencia con otros?

—El proceso fue largo. Hace años que venía escribiendo sobre experiencias, vivencias y aprendizajes propios y sobre distintas herramientas que me ayudaron en su momento. Este año lo pensé y decidí compartir esto que me parece valioso para otras personas, que pueden sentirse identificadas. Para aquellos que están en un camino de autoconocimiento y que no saben cómo empezar. En mi Instagram (@simpleyconsciente) me escribe mucha gente a la que le gustaría empezar a meditar, que está con mucha exigencia y quizás le cuesta encontrar esos momentos de bienestar. El libro ayuda a eso. La primera parte narra mi historia y describe a mi familia, cuento cómo revisé mi pasado para entender mi presente. La segunda parte detalla el proceso de todo lo que comenté recién. La tercera desarrolla la filosofía simple y consciente, y explica cómo ponerla en práctica.

—¿Cómo encontraste la forma de hacer al libro didáctico y fácil?

—Es un libro fácil de leer, porque mi escritura es muy simple y genuina sobre lo que viví. Es un libro relativamente corto, es como un viaje que vas haciendo. Hay gente que se emocionó mucho, me dijeron que les había llegado al alma.

—¿Cuánto tiempo te llevó? Más allá de tus experiencias e ideas, ¿qué investigación hiciste acerca de lo espiritual?

—El texto repasa mi vida, el pasado, pérdidas, amores truncos. Pero sobre todo, incluye una decisión que marcó mi vida, que me hizo emprender este camino, tiene que ver con la exigencia que tuve en su momento con mi cuerpo. Pude encontrar muchas cosas dentro de las adversidades, y conocer personas a partir de esto que me pasó. Es algo que me marcó y eso me hizo viajar hacia adentro y encontrar la belleza en el ser.

—En el libro repasás tu vida y aquellos hitos que te marcaron a fuego (pérdidas, amores truncos, familia, vínculos, videos). ¿Qué tan doloroso fue ese proceso?

—El viaje más importante que hice, y que sigue, es el vínculo conmigo misma. Creo que eso es lo más valioso que podemos hacer. Darnos a nosotros mismos lo que necesitamos y dejar de esperar que vengan a darnos eso desde afuera. Solo hay que conectar, y hay diferentes herramientas para hacerlo.

—Publicidad, TV, teatro, redes, hoy un libro, ¿hay algún otro sueño o lugar que te gustaría conquistar?

—Quizás tiene que ver más con lo personal hoy, soy una persona en proceso creativo continuo, viviendo el día a día, con cosas muy pequeñas que me hacen bien y abierta a la magia, a que aparezcan otras cosas por hacer, a reinventar. Hoy es el libro y estoy muy abocada a mi página. Me parecía muy mezquino guardarme toda esta experiencia que tuve. Me parece que está bueno compartirla.

—¿Ves el actual Gran hermano?¿Qué cambios notaste en cuanto a aquello que nos muestran de la casa?

—¡Lo veo y me encanta! Es totalmente diferente. Mi Gran hermano fue hace 20 años. Era otra historia. Fue una linda experiencia; tenía 20 años, me divertí mucho y viniendo de Rosario, fue la oportunidad para empezar a trabajar en los medios. Hoy me divierte, está muy bien el programa y la gente se superenganchó.

-Si tuvieras la oportunidad, ¿a qué participante le darías un ejemplar de Simple y consciente?

—¡A todos!

—Cerraste el 2022 con un libro, estuviste en El hotel de los famosos, ¿cómo viene el 2023?

—Viene con algunas propuestas, pero muy tranquilo. Quiero tomarme un tiempo para mi vida personal. Quizás ya hasta tengo material para escribir el segundo libro

—¿Podrías pedir un deseo para vos misma para este año y uno para los argentinos?

—Mi deseo para el 2023 es poder concretar algunos objetivos personales. Seguir agradeciendo día a día, no dar por sentado las cosas. Me gusta ir la filosofía del día a día, de lo simple y de buscar nuestro bienestar en pequeñas cosas. Para los argentinos, deseo que tengamos fe, fuerza, paciencia. Somos un gran país y creo que algún momento eso se tiene que manifestar. No solo en política sino en la sociedad, en cómo pensamos y cómo somos. Fue increíble cómo nos unió haber ganado el Mundial. Hay como una atmósfera de buena vibra.