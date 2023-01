Sophie Oliver: “Supe que el arte y la música iban a ser todo lo que quería hacer de mi vida”

La artista Sophie Oliver acaba de presentar su último sencillo Amor prohibido, inmortalizado por Selena, una gran razón para hablar con ella sobre su trabajo y próximos proyectos.

—Si bien desde muy pequeña te dedicás al entretenimiento, ¿cuándo supiste que el arte, el canto y la música eran lo que querías hacer en tu vida?

—Desde muy chica siempre cantaba en las reuniones familiares y me di cuenta de que era lo mío. Cuando en la escuela me llamaban para cantar en los actos escolares, y salía de las clases a ensayar con los profesores, me ponían como la voz líder del coro. Era como entender que es lo que me gusta hacer, esto es lo que amo.

—¿Cómo transitaste las diferentes etapas de tu carrera hasta llegar hoy a Amor prohibido?

—Creo que mi carrera tuvo tres etapas. La primera cuando era muy chica, y si hubiese terminado esa oportunidad ahora que tengo otra cabeza la hubiese disfrutado muchísimo más. Hubiera ido un poco más despacio. Una segunda, creo que fue antes de High School Musical y después, donde participé del programa y fui parte nuevo de Disney, después formé mi banda. Cuando me mudé a Inglaterra dejé por 5 años mi carrera y ahora estoy volviendo con todo. Volver a mi carrera sería la tercera etapa, la estoy viviendo con mucha felicidad y con ganas de ponerle todo, a veces a uno le agarra como la ansiedad de tener su propio proyecto pero así llegamos a Amor prohibido.

—¿Por qué decidiste reversionarlo?

—Porque yo escuchaba a Selena desde muy chica, mamá me había comprado la película y la verdad es que a mí me encantó. Yo cantaba todas sus canciones, me acuerdo que mamá también me compro el casete en ese entonces. En esa época nadie conocía a Selena, hasta que ahora el año anterior salió la serie de su vida y vi que la gente empezó a cantar sus canciones, como Marcela Morelo -que es ícono- hizo una de sus canciones pero con un estilo más cercano a la cumbia. Pensé, por qué no hacer una canción de Selena a lo Sophie Oliver y se me ocurrió reversionarla más moderna de vez de cumbia, hacer un cumbiatón ponerle algo ahí de lo urbano y de mi magia.

—¿Qué encontrás en la música que tal vez no hallás en otra rama del arte?

—Yo creo que en la música siento magia, cada vez que canto o hago una armonía con otro cantante o me junto y toco una guitarra y sale una canción, ya para mí es un viaje. Mi alma y mi cuerpo se sienten en un lugar muy cómodo.

—¿Cuál fue el proceso creativo de tu último trabajo?

—Duró años. Decidí poner en mi último álbum canciones que había escrito hace mucho tiempo, que resurgieron y les puse mi toque de lo que soy ahora. También escribí canciones de lo que me ha pasado en esta etapa. Fue lindo pero también fue como revolver cosas del pasado. Quería sacarme ese pasado de encima y así es cómo escribí estas canciones. Ahora estoy con muchas ganas de escribir cosas del presente y quizás del futuro.

—Si alguien no conociera lo que hacés, ¿qué canción le dirías que escuche para que lo haga?

—Mi preferida es Peluchin pero si quieren escuchar algo más interesante musicalmente diría que vayan por Perdóname.

—¿Cómo viene el 2023?

—El 2023 se viene creativo, este año lo voy a usar para escribir. Yo hace ya ocho años que vivo en Inglaterra así que quiero empezar a escribir más en inglés para poder cantar acá y que la gente entienda mis canciones. Yo acá canto mucho para la comunidad latina, tengo una banda de cumbia, pero quiero tirarme un poquito más para el inglés. Igualmente, no perdería la esencia argentina y latina, pero quiero probar a ver qué saldría.