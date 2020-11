Marisol Otero: “Estamos en un lugar privilegiado y hay que ayudar mientras se pueda”

Protagonista de una infinidad de obras musicales en la calle Corrientes, Marisol Otero, imparable, en el paréntesis que impone la pandemia se anima, vía streaming, al show online con ABBA acústico.

Allí interpretará las mejores canciones del emblemático y querido grupo sueco.

La cita será este sábado a las 22 horas en el Teatro Regina con entradas en venta en www.complejoteatralregina.com. En diálogo con diario Hoy, Otero revela detalles del presente, su reinvención y el show.

—¿Cómo estás viviendo esta situación extraordinaria?

—Estaba ensayando Come from away, para hacerla en el Teatro Maipo, con producción de Stage Company y nos faltaban algunas semanas para estrenar. Además, había terminado de rodar la película Convaleciente, de Matías De Leis Correa, y venía agotadísima, de dar clases. Fue un shock, para todos, porque pensamos que iban a ser 15 días que nos íbamos a guardar, y esos primeros 15 días no hice nada de nada, descansé.

Al principio no me caía la ficha y luego tuvimos que activar, porque con mi marido, que es productor, somos artistas, manejamos juntos la escuela, y ahí activamos las clases online, porque si no nos iban a comer los piojos. Se bajaron muchos alumnos, porque la situación es fuerte, no sólo a nivel económico, sino por la presión, por la situación, gente que está en incertidumbre, y fue fuerte empezar a activar otras cosas.

Retomé clases particulares, que no las hacía por tiempo, y gracias a Dios podemos seguir trabajando. Hoy tener salud, trabajo y un techo es tener la mayoría de las necesidades cubiertas, sin de­satender lo que pasa alrededor, estoy con una red solidaria de artistas, que surgió en un momento como un vehículo de pasarnos información sobre castings y ahora es para difundir nuestras actividades, y con mi marido estamos también en Alternativa Solidaria para ayudar. Sabemos que estamos en un lugar privilegiado y creemos que hay que ayudar mientras se pueda.

—Ahora apareció el streaming como posibilidad de contacto con el público, y en este show del sábado decidís homenajear a ABBA…

—Sí, yo estoy muy contenta, además estoy acompañada por Leo Cáceres en percusión, Fernando Cullen en guitarra, José Maradei en piano y mis hermanos Flor y Nicolás, que es un placer trabajar con ellos. También estoy con mis otros hermanos, que más allá de esto, y que siempre nos invitamos a nuestros shows, tenemos ganas de armar una banda. También está Ayelén Brusco.

En el streaming haremos un homenaje acústico, yo hago también pop y rock, y tuve la oportunidad de protagonizar Mama Mia, el musical, y además de esto estrenaremos la canción de cierre de la película Convaleciente, un blues que se llama No me olvides, como la planta y que habla de la despedida de los seres queridos.

El cine: su próximo proyecto

En Convaleciente, primer protagónico de Marisol Otero en el cine, interpreta a Catalina, una mujer de 44 años que vive con Nilda, su madre que padece Alzheimer y su hijo adolescente. Es el cumpleaños número 70 de Nilda y parte de la familia va a visitarla. En este contexto se abordarán temas tales como la tolerancia, las relaciones familiares, la inclusión, el amor más allá del género, los mandatos sociales, y lo complejo que es acompañar a un ser querido con una enfermedad neurodegenerativa.

—La película va sobre la relación de una madre y su hija en los últimos días…

—Sí, y todo lo que pasa alrededor con la familia, conflictos, tiene temática LGTB, es una película hermosa, muy linda de ver, rezando para que quede en festivales y luego estrenarla, de la manera que se puede. Hice un video con la banda y el director, que también filmará el streaming, todo en familia.

—¿Con cuál de todos los roles te sentís más cómoda?

—A mí me gusta todo, ese es un gran problema, soy cantante y actriz, y no los puedo despegar, siento que si canto una canción necesito interpretarla o actuarla, siempre estoy pensando en las dos cosas, por eso la película me mostrará también en otro rol.

—Tenés idea al regresar a una “normalidad” continuar con el streaming…

—Sí, esta experiencia de ABBA, que grabaremos en El Galpón de Caballito, que es mi escuela, es una oportunidad nueva que se abre, lo mismo con las clases virtuales, creo que es algo que se va a mantener, obvio que el vivo, sentir a la gente ahí, es otra cosa, ojalá de a poco se vayan abriendo las cosas, porque el arte es necesario, nos sana, nos empatiza, nos sensibiliza, nos enseña.

—¿Qué recuerdos tenés de tu paso por Reality Reality?

—(Risas) Fue muy fuerte, yo había terminado de hacer La Bella y la Bestia y me habían propuesto ir a España, quería ir y me convenció Quique Estevanez para que me quede, decía que era una manera diferente de hacer un reality mostrando clases de teatro, con actores verdaderos, haciendo cosas más creativas, después con el tiempo fue cambiando y fue siendo algo bizarro, pero bueno.

Fue una experiencia rara, rara, rara, pero todas las experiencias nos enseñan y nos construyen como seres y también nos hacen ver qué queremos y qué no, era un momento en el que quería que la gente me conozca más, siempre uno quiere eso, para que accedan a tu arte, y creí que eso iba a ayudar, pero tampoco fue lo masivo que iba a ser, tampoco salieron trabajos con Estevanez como era la propuesta en su momento, no pasó más de ahí, se terminó antes de tiempo, fue caótico, no deja de ser una experiencia y todas son válidas para crecer.