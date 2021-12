Marky Ramone vuelve a la Argentina

Marky Ramone, el legendario baterista de los Ramones, anunció que volverá a Argentina con dos shows los días 11 y 12 de marzo en Santa Fe y Buenos Aires.

El músico, de 69 años, ícono de la banda de New York, promete dar un concierto inolvidable en el que hará un repaso por los clásicos del legendario grupo y en donde el eje central es homenajear en vivo el legado de Ramones.

La banda de Marky incluye desde el 2016 a Iñaki “Pela” Urbizu en voz, cantante y compositor vasco, criado y formado musicalmente por Ramones y por el punk que se hizo en Euskadi en los 80.

En el marco de su gira 2022, se reeditarán en vinilo por el sello Pinhead Records sus dos álbumes con Marky Ramone and The Intruders: “Marky And The Intruders” y “The Answer To Your Problems?”.

La etapa solista de Marky comenzó una vez finalizada la carrera de Ramones en 1996, el segundo disco fue producido por Lars Frederiksen de Rancid y cuenta con la participación de Joan Jett.Estas dos ediciones en vinilo de 180 gramos, estarán disponibles en todos los conciertos de este tour.