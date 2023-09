Más problemas para Bad Bunny

Como si tuviera que hacerle homenaje al apodo artístico que lleva desde hace años y que lo hizo recontra archiconocido en todo el mundo, Bad Bunny se ve envuelto nuevamente en problemas. Esta vez, pasó en Perú. Ocurre que de acuerdo a una investigación que dio a conocer el canal peruano Willax TV , el llamado “Conejo malo” habría ingresado en el país en varias ocasiones con visado de turista, sin emabargo, se dedicó a trabajar y no declaró ni pagó los respectivos impuestos por ello. De dicha investigación, también participó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y Migraciones del Perú, quien informó que el cantante “ingresó a Perú cinco veces como turista y permaneció cuatro días manteniendo su estatus migratorio (de turista), (pero) trabajó, cobró y se fue”. Por ahora no se conoce si habrá alguna sanción formal contra Benito. En los medios locales informaron que no es la primera vez que un artista de esa talla internacional tiene esos inconvenientes en el país. Mientras tanto, el reggaetonero sigue adelante con su carrera y sus éxitos, dado que acaba de lanzar un nuevo sencillo. Y ya avisó que a sus fans que este adelanto sería su última canción del 2023 y un pequeño adelanto de lo que traerá para este próximo 2024.