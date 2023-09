Carmen Barbieri apuntó con todo contra Yanina Latorre

Una nueva guerra acaba de declararse en la televisión argentina. Ocurre que la conductora Carmen Barbieri estalló contra Yanina Latorre, después de que la panelista de LAM (América TV) la critique por las bromas que le había hecho a Federico Bal y Estefi Berardi por la supuesta infidelidad a Sofía Aldrey. “¿Sabés que me hartaste, Latorre? ¿Quién te creés que sos? ¿Quién es? ¿La dueña de la televisión? ¿Cuántos años hace que estás en la tele? ¿De dónde venís? ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey, que la amo? ¿Qué estás diciendo?”, empezó Carmen, picante. Y agregó: “Cómo me voy a burlar de Sofía Aldrey? ¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? Jugábamos”. Y fue por más: “Y vos también, a vos te cagaron, te metieron los cuernos. ¿Sabés cómo habrás llorado? ¿Cómo habrás sufrido?”. Y por si fuera poco avisó que le hará juicio a Yanina.

Pero además, los que se cruzaron con todo en la red social X (Twitter) fueron justamente Fede Bal y Yanina. “Conmigo no, Yani, tranquila que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome, entendiendo tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no”, escribió Bal. Y Yanina retrucó: “Años de hostigamiento? Contame, te contagiaste de la mitómana? ME INMOLÉ POR VOS CDO TE DENUNCIO BARBIE. Te defendi siempre. Querías q te aplauda con los chats y sofia? CONMIGO NO FEDERICO. Contame 1 mentira q haya dicho sobre vos”. Por último, Federico avisó que irá al programa a charlarlo. ¿Sucederá?