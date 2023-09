Verónica Ojeda también tiene problemas tras operarse con Lotocki

A medida que pasan las semanas, aparecen más y más denuncias y denunciantes contra el cirujano Aníbal Lotocki, por dolores, molestias y problemas luego de intervenirse con él. Ahora acaba de conocerse que Verónica Ojeda también se operó con Lotocki y está con inconvenientes. En diálogo con América deslizó que ella tiene granulomas encapsulados, tal como los que tenía Silvina Luna en su cuerpo, que le implican fuertes dolores de cintura y endurecimiento en la zona de los glúteos, donde tendría metacrilato.

La cirugía que le realizaron, según contó la propia Ojeda fue “una lipoaspiración en abdomen y cintura, en espalda para quitarle el exceso de tejido graso y relleno en los glúteos”. Se la realizó hace más de una década, a poco tiempo de haber dado a luz a Dieguito Fernando Maradona. Fue, según sus propias palabras, para mejorar su aspecto, ya que en el pasado ella aseguró que entonces no se veía bien.

Respecto a las molestias, según contó el periodista Daniel Ambrosino “los médicos le aconsejan no hacer ningún tipo de gimnasia que fuerce a lo que tiene que ver con la cintura o con los glúteos para no provocar cierto dolor en esa zona”. Por otro lado, Ambrosino también agregó que, por el momento, la mujer no presentó demanda porque considera que la causa, actualmente, “estaría prescripta”. Pero ella no descarta y “no tendría problema en acompañar como testigo a todas las denunciantes” concluyó.

Vale señalar que ya son varias las denunciantes y que hacia comienzos de semana se conoció que Lotocki, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la medicina en todo el territorio nacional, en la provincia de Misiones, por ejemplo, sí puede ejercer porque la comunicación oficial y judicial hacia el colegio de ese lugar todavía está pendiente.