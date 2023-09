Fátima Florez habló sobre la división de bienes con su ex

Desde que saltó a la luz, el romance entre la imitadora Fátima Florez y el candidato a presidente Javier Milei ha dado mucho que hablar y sin dudas es uno de los amoríos del año. Semana a semana se van conociendo detalles, ya no solo de la relación entre ambos, sino también mucho de lo que tiene que ver con la separación de Fátima y Norberto Marcos.

Así las cosas, durante la semana pasada trascendió que la división de bienes entre ambos era por valores y sumas importantes. Ahora, por primera vez, Fátima se refirió al respecto y expresó, en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece): “Se está hablando de cifras realmente enormes y no corresponden a la realidad. También hablan de una batalla, pero para que eso suceda, tiene que haber dos partes involucradas, y de mi parte nunca encontrarán conflictos ni peleas. Mi enfoque siempre será seguir adelante con mi vida sin molestar a nadie, como siempre lo he hecho”. Y agregó: “Ya lo hemos discutido como personas civilizadas y está todo bien. No hay nada que reclamar. De hecho, soy muy generosa”.

Además de ello, quien habló por primera vez fue el padre de Fátima. Dijo que la ve “realmente muy bien, muy contenta”, y que aún no conoce a Milei. “Me imagino que se va a dar ese encuentro en algún momento. El destino lo dirá”, cerró.