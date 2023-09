Tras su regreso a la televisión Lanata dio un contundente mensaje

Un mes atrás Jorge Lanata era internado en la Fundación Favaloro a raíz de una infección urinaria que lo llevó a terapia intensiva por varios días, tras lo cual fue dado de alta por apenas unas horas ya que volvió a ser ingresado a la institución el mismo día de su cumpleaños.

Varias semanas después, y con su salud ya estabilizada, el conductor regresó a Periodismo para todos, donde se refirió a la osada frase que entonó recién vuelto a Lanata sin filtro: "Mi mensaje universal después de todo esto es garch... todo lo que puedan", señaló.

"Tengo 63 años menos un mes. Se me perdió un mes. Un mes estuve en terapia intensiva, dos veces intubado. De ese mes no me acuerdo nada o mejor dicho me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé", dijo Lanata en el inicio de PPT.

"Pueden haber sido minutos o días. Mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar. Después de ese mes, volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví, y tampoco sé de dónde", añadió, en referencia a todos los días que pasó intubado.